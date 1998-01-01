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Прилетевший из Турции лайнер I Fly экстренно приземлился сегодня во Внуково/ Самолет Royal Flight вылетел cегодня из Москвы в Тунис с 10-часовой задержкой/ МИД РФ предупредил туристов о пробках на дорогах в аэропорты Парижа

Прилетевший из Турции лайнер I Fly экстренно приземлился во Внуково

Чартерный рейс из Турции экстренно приземлился сегодня днем во Внуково после доклада экипажа о потере управления передней стойкой шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Командир самолета А330 авиакомпании, возвращавший на родину российских туристов из турецкого Даламана, перед посадкой сообщил, что контроль за управляемостью передней стойкой шасси потерян. На борту случилась внештатная ситуация", — сказал источник. Он добавил, что на борту было свыше 300 пассажиров.

Службы аэропорта подготовились к экстренной посадке самолета. После того, как в баках лайнера остался минимально безопасный объем топлива, экипаж приступил к экстренной посадке.

"Самолет удалось посадить благополучно около двух часов назад. Никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет уже отбуксирован на стоянку, аэропорт работает в штатном режиме. В ближайшее время технические специалисты обследуют воздушное судно и выяснят причины произошедшего", — рассказал источник.

Самолет Royal Flight вылетел из Москвы в Тунис с 10-часовой задержкой

Вылет самолета авиакомпании Royal Flight, выполняющего рейс RL7507 из Шереметьево в аэропорт Энфида (Тунис), был задержан на 10 часов из-за технической неисправности, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Курашвили.

Самолет должен был вылететь из Москвы во вторник в 3:40 мск, однако вылет был задержан.

"Причина задержки рейса – в технической неисправности самолета. Мы планировали предоставить другой борт для пассажиров, но он также оказался неисправен. После этого была необходимость разместить пассажиров отложенного рейса в отелях, однако все ближайшие были забронированы, и нам удалось поселить только семьи с детьми. Всех, кто остался в Шереметьево, мы покормили, раздавали напитки.

Мы работаем над устранением всех неполадок, сейчас вылет в Тунис запланирован на 13:45", — рассказал г-н Курашвили.

Он добавил, что организовывать трансфер и расселить пассажиров в отели Москвы, как это иногда делается, было невозможно, поскольку во время ЧМ-2018 такую поездку нужно согласовывать в ГАИ и других структурах не менее чем за три часа до планируемого выезда.

МИД РФ предупредил туристов о пробках на дорогах в аэропорты Парижа

На дорогах из центра Парижа в аэропорты Шарль-де-Голль и Орли образовались большие пробки из-за ремонта, сообщает Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"С июля по сентябрь – ремонт шоссе A106, RN7 и A1. Заторы на дорогах в аэропорт Шарль-де-Голль (CDG) и Орли (ORY). Чтобы добраться до аэропорта CDG, можно пользоваться шоссе N2 и A104", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Как сообщают французские СМИ, продолжительность пути на машине в оба аэропорта этим летом выросла как минимум на полчаса из-за реконструкции, связанной с обновлением дорожной инфраструктуры в аэропорту Шарль-де-Голль и строительством нового мультимодального вокзала в Орли. Все работы продлятся до 30 сентября.

/TOURBUS.RU



