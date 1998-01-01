«Матрешка-Тур» наконец-то заявила о банкротстве

По мнению юристов, теперь шансы на возмещение средств у туристов, не получивших компенсации до настоящего времени, возросли

В минувшую пятницу на туристическом рынке Петербурга случилось то, чего многие давно ждали: ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» сообщило о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта.

Напомним, что в декабре прошлого года туроператор был вынужден закрыть направление Хайнань из-за отказа китайских властей предоставить слоты под авиарейсы. Позже «Матрешка-Тур» отменила еще ряд программ. По всем программам компания планировала вернуть средства туристам, купившим туры.

Между тем весной туроператор "Матрешка-Тур" сообщал, что продолжает свою деятельность и в летнем сезоне он предложит туристам пляжные направления, в частности Кипр, Черногорию, Болгарию, Грузию, Израиль.

Однако в начале июня офис «Матрешки-Тур» окончательно закрылся, а сайт прекратил работу.

При этом еще в марте часть наиболее рентабельных активов «Матрешки» была выведена в компанию «Аврора-БГ», которая размещается по другому адресу и теперь формально никакого отношения к проблемам оператора не имеет.

Суть довольно пространного сообщения, опубликованного на главной странице официального сайта оператора вечером 22 июня, сводится к следующему: в настоящий момент ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» «не имеет возможности продолжать операционную деятельность и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности».

При этом оператор дает понять, что он сделал все, что смог, перечисляет последовательность действий пострадавших, документы, необходимые для обращения к страховщикам, а также благодарит партнеров и клиентов. «Нам искренне жаль, что мы не смогли оправдать ваше доверие и продолжать радовать вас своими туристическими программами», – сообщается в заключение.

После этого сообщения мнения пострадавших (а среди них как партнеры оператора, так и туристы) разделились. Одни полагают, что случившееся все же позволит вернуть деньги через систему страхования: как бы то ни было, деятельность «Матрешка-Тур выездной туризм» финансово обеспечена сразу в двух страховых компаниях (САО «Якорь» и АО АСК «Инвестстрах») на общую сумму в 50 млн рублей.

Правда, срок страховки истекает 7 августа, а у второго страховщика еще в апреле этого года Банк России отозвал лицензию: фактически речь идет только о страховке в САО «Якорь» на сумму в 25 млн рублей. А поскольку точных размеров бедствия толком никто не знает, пока и доподлинно неизвестно, хватит ли этой суммы. И каким образом она будет выплачиваться.

Другая часть пострадавших не стала ждать милостей о природы и попыталась взыскать средства через суд. Причем некоторые агенты и туристы в этом преуспели, поскольку суды, в основном, становятся на их стороны. Однако, даже имея на руках вступившее в силу решение суда и подключив к его исполнению систему судебных приставов, чаще всего получить обратно потраченные деньги не удается: в настоящее время у «Матрешка-тур выездной туризм» нет ни необходимых на выплаты денег, ни активов, за счет которых долги могли бы быть ликвидированы или хотя бы частично погашены. При этом многие судебные дела еще только будут рассматриваться, поскольку иски поданы либо в мае, либо в июне 2018-го.

Как считает юрист Сергей Семенов, после официального объявления оператора о банкротстве шансы на возмещение средств у тех, кто не согласился на замену тура и не получил компенсации до настоящего времени, возросли.

«Однако в данном случае многое будет зависеть как от количества пострадавших, так и от позиции страховщика, который сначала должен объявить о порядке приема документов, а затем – подвести итоги и сообщить о размере компенсаций, – пояснил он. – Поскольку вывозить из-за рубежа кого-либо вряд ли придется, привлекать к этому процессу «Турпомощь» не понадобится, а вот величина компенсаций будет определяться тем, как будут соотноситься величина фингарантий и реальный объем долгов оператора».

На утро понедельника, 25 июня, официальной информации о действиях клиентов «Матрешки-тур» по линии САО «Якорь» и АО АСК «Инвестстрах» от страховщиков не поступало.

/TOURBUS.RU