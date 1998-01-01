Новости Туроператор «Аврора БГ» поменял владельца и полностью изменился Эксперты обсуждают «перезагрузку» еще недавно ведущего петербургского игрока на болгарском направлении

Как сообщается в пресс-релизе, пришедшем в нашу компанию от имени известного перербургского туроператора «Аврора БГ», «Прошлый сезон туроператор находился под управлением команды «Матрешка-Тур», однако в этом году, испытывая сложности с ликвидацией возникшей задолженности по аннулированным турам, она продала один из своих самых ликвидных активов. В марте 2018 года компания «Аврора-БГ» обрела нового собственника, и теперь туроператор позиционирует себя как «Аврора Без Границ». Как пояснила нам директор по продвижению компании «Аврора-БГ» Елена Бутенко, в настоящее время ее собственником является зарубежное юридическое лицо, а Любомир Христов, в свое время являвшийся основателем «Авроры-БГ», никакого отношения к ее деятельности сейчас не имеет. Кроме смены собственника (речь идет о продаже компании зарубежному владельцу), весной 2018 года компании предстоит полная «перезагрузка», связанная с обновлением команды и расширением линейки направлений и спектра услуг. «В этом сезоне магистральными направлениями «Авроры-БГ» будут Болгария и Черногория, а затем к ним станут добавляться и другие», - поясняет Елена Бутенко. При этом она не скрывает, что большая часть команды по основным направлениям перешла в «Аврору» из «Матрешки». По ее словам, обновленная команда «Авроры-БГ», переехав по новому адресу: Парадная ул. 3, корп. 2, уже приступила к работе. Стоит напомнить, что «Аврора-БГ», созданная в 2013 году, изначально специализировалась на Болгарии и считалась в Петербурге одним из наиболее сильным и стабильных игроков рынка на направлении. Затем ее продуктовая линейка постепенно расширялась (в ней появились Турция, Израиль и ряд других стран), однако основным направлением все равно оставалась Болгария. В обновленной «Авроре Без Границ» список стран на предстоящий летний сезон существенно расширится: кроме Болгарии и Черногория, в него обещают включить Хорватию, Мальту, Италию, Испанию, Францию, Турцию, Грузию и Азербайджан. А будущей зимой – страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. «Горжусь тем, что мне удалось возглавить одну из известных компаний города, - говорит новый генеральный директор туроператора «Аврора Без Границ» Екатерина Колчина. – Она хорошо зарекомендовала себя в туристической отрасли, но пришло время расширять границы как географии, так и взаимодействия с клиентами, включая и агентства, и крупные розничные сети. В апреле мы готовимся представить рынку иную концепцию работы туроператора». Что касается мнений экспертов по поводу возрождения «Авроры-БГ», они разные. При этом часть специалистов уверена, что в сложившейся ситуации это был абсолютно правильный ход, поскольку он позволит «убить» сразу двух «зайцев». «С одной стороны, продажа ликвидного актива может позволить «Матрешке-Тур» быстрее расплатиться с долгами и полностью вернуться на рынок, - заявляют многие специалисты на условиях анонимности. – С другой – честное имя и хорошая деловая репутация «Авроры-БГ» вполне способны позволить этой компании успешно работать, поскольку все условия для этого у нее сейчас есть». Вместе с тем некоторые эксперты полагают, что в нынешней высококонкурентной среде фактически заново вывести на рынок слегка подзабытый бренд будет непросто. «Аврора-БГ» уже год как не была представлена в качестве самостоятельного игрока, - полагают они. – Сейчас ее команде придется заново развивать, продвигать и позиционировать компанию в условиях, когда все уже поделено. Времени, усилий и средств для этого понадобится много, а летний сезон уже близко». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка