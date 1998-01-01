Вслед за прекращением полетов на Хайнань, «Матрешка-тур» отменяет туры в Израиль и Болгарию

«Матрёшка-Тур - Выездной туризм» информирует об отмене с 24 декабря 2017 г. по 3 марта 2018 г. рейсов по маршруту Петербург-Овда-Петербург. Данная мера является вынужденной в связи с форс-мажорной ситуацией, с которой мы столкнулись при реализации полетной программы на Хайнань», – такое официальное заявление сделал крупный петербургский турператор в минувшую субботу.



При этом компания искренне сожалеет о снятии еще одной программы и обещает, что «возврат средств по аннулированным турам будет производиться в рамках заключенных договорных отношений и установленных законодательством РФ».

В отличие от истории с Хайнанем, стартовавшая 15 октября полетная программа «Матрешки» в Овду (полеты осуществлялись дважды в неделю) будет свернута оперативно и цивилизованно: 24 декабря на вылетевшем пустым из Пулково борту Red Wings из Овды будет вывезена большая часть туристов, а остальные (их не более 20 человек) вернутся в Петербург на регулярных рейсах, отдохнув в полном соответствии с датами поездки (т. е. без изменения даты обратного вылета).

К сожалению, остановкой полетной программы на Овду дело не ограничилось: вечером 24 декабря «Матрешка-Тур» проинформировала партнеров и туристов об отмене новогодних рейсов (на 28 декабря, 3 и 10 января) по маршруту Петербург-София.

«Данная мера является вынужденной и обусловлена низкой загрузкой рейсов, а также усугубляется форс-мажорной ситуации, с которой мы столкнулись при реализации полетной программы на остров Хайнань», – сообщил оператор.

В результате отмены рейсов не состоятся туры на горнолыжные курорты Банско, Боровец и Пампорово, а вернуть туристам деньги оператор также обещает в установленном законом порядке.

Что касается развития ситуации по застрявшим на Хайнане туристам, то в пятницу «Матрешка-Тур» совместно с принимающей компанией «Восток Тур» (при содействии Генерального консульства РФ в Гуанчжоу) добились того, что китайские власти пошли на беспрецедентную меру и согласились выдавать выездные визы россиянам в субботу, 23 декабря, в выходной день. Как сообщают представители «Матрешки», сразу после получения этих виз станут выписываться авиабилеты «на все возможные регулярные и чартерные рейсы через другие города с учетом имеющихся свободных мест».

Для чего руководство оператора специально отправило на остров Хайнань руководителя его китайского направления Анну Кулик.



По информации компании, все туристы на острове перевезены в Санью, где обеспечены проживанием и питанием (завтрак-ужин). Открыта и «горячая линия», которая работает в круглосуточном режиме (+7-931-251-01-31, номер питерский).

По словам директора по маркетингу «Матрешки-Тур» Елены Бутенко, вывозили туристов через Алма-Ату, Пекин и Москву: за выходные с Хайнаня разными путями смогли улететь около 90 человек. Остальных туристов (а их еще около 110-ти) отправят домой при первой возможности, используя все доступные как регулярные, так и чартерные рейсы.

Несмотря на то, что «Матрешка-Тур» еще в конце прошлой недели обратилась за помощью в самые разные государственные структуры (в частности, в Росавиацию и Ростуризм), а также в АТОР и «Турпомощь», существенной помощи от них она так и не получила, утверждают в компании.

В основном, проблему вывоза туристов с Хайнаня ей приходится решать самостоятельно и за свой счет, результатом чего и стал отказ от полетных программ в Израиль и в Болгарию.

/TOURBUS.RU