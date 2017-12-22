Новости Четвертая попытка начать чартерную программу полетов из Петербурга на Хайнань завершилась провалом Туристы, купившие туры на Хайнань в компании «Матрешка-Тур», опасаются, что лишатся не только отдыха, но и потраченных средств

Четвертая по счету попытка запустить чартерную программу на Хайнань с вылетом из Петербурга снова завершилась провалом: консолидатор полетной программы «Матрешка-Тур» официально заявил, что в период до 26 января приостанавливает отправку туристов на китайский тропический остров. При этом он не гарантирует предоставления купившим туры на Хайнань других путевок, а также быстрого возврата средств, - сообщает наш корреспондент. В официальном сообщении компании «Матрешка-Тур» главная для клиентов информация звучит так: «Из-за отсутствия мест на других направлениях в праздничный период мы не сможем предложить всем нашим туристам с датами вылета с 22.12.2017 по 26.01.2018 альтернативные варианты путешествия, а также максимально оперативно осуществить возврат денежных средств в полном объеме в установленные договором сроки». В целом злоключения программы на Хайнань выглядит так: 13 октября «Матрешка-Тур» отменила первые запланированные полеты на Хайнань «в связи с отсутствием альтернативной перевозки», вызванной финансовой несостоятельностью партнера по планировавшейся круглогодичной программе авиакомпании «ВИМ-Авиа». Затем в выполнении перелетов были последовательно задействованы «Ямал», Nord Star и I Fly, которой 21 ноября отказали в слотах авиационные власти Саньи. С 27 ноября по 12 декабря полетная программа вновь выполнялась авиакомпанией Nord Star по маршруту Петербург-Красноярск-Санья-Новосибирск (Иркутск) - Петербург (с технической посадкой для дозаправки в обе стороны). 14 декабря «Матрешка-Тур» отказалась от подписания контракта на выполнение программы на борту авиакомпании Nord Star в связи с многочисленными негативными отзывами туристов по поводу качества авиаперевозки, а на следующий день заявила об изменении условий перевозки в пользу прямого авиарейса до Хайкоу на самолетах Pegas Fly. Однако буквально спустя несколько дней выяснилось, что Pegas Fly не станет летать на Хайнань: ей отказали в слотах авиационные власти Хайкоу. «Все вышеперечисленные события привели нас как к финансовым, так и серьезным репутационным потерям. Исходя из этого мы вынуждены приостановить дальнейшую реализацию программы на период с 22.12.2017 г. по 26.01.2018 г.». – так говорится в официальном релизе «Матрешка-Тур» . - В настоящий момент мы активно прорабатываем все возможные способы организации вывоза туристов регулярными рейсами с пересадками и чартерными рейсами через другие города, а также решаем вопросы визовой поддержки, комфортных условий пребывания и информирования туристов на острове в случае изменения дат вылета». Что касается тех, кто еще не вылетел (и уже не вылетит) на Хайнань, их проблему будут решать индивидуально. Причем «Матрешка-Тур» просит агентов обсудить с туристами возможность использования оплаченных денежных средств на другие даты и направления, включая и весенне-летний период. Туристам же туроператора «Жемчужная река», который как раз и планировал начать перевозку на Хайнань с 21 декабря из Москвы, а с 22 декабря – из Петербурга и ряда других городов на «крыльях» Pegas Fly, предлагается заменить направление на Вьетнам. Что говорят туристы «Матрешки-Тур»? Одна из клиенток в личном разговоре сообщила, что при обращении в офис оператора ей сказали «сейчас не до вас – нам надо решить вопрос теми, кто застрял на Хайнане». И посоветовали обращаться туда, где она приобрела тур.А в соответствующем агентстве ей сообщили, что ничего сделать не могут. «Сейчас ситуация такова: за те деньги, которые мы заплатили (а это около 53 тыс. рублей) ничего взамен нам не предлагают, - констатирует турист. – Да и деньги вернуть тоже: заявление на возврат написали, но когда это случится – никто сказать не может. Если на днях не вернут - буду обращаться в прокуратуру». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка