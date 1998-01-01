Новости Армения ждет рекордное число туристов в этом году. Президент Армении о причинах резкого роста спроса на отдых в Армении.

Одним из основных источников дохода Армении является туризм, развитию именно этой отрасли страна уделяет повышенное внимание. Согласно статистике за 2017 год страну посетило более 2 млн. человек. Больше всего туристов Армения приняла из России – 447 тыс. 840 человек, это +32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе своего интервью Российской Газете, г-н Серж Саргсян, президент Армении, заявил: «Росту числа российских туристов также способствовало решение правительства Армении о въезде граждан России по внутренним паспортам, и этой возможностью с начала года уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ, то есть приблизительно 10% всего туристического потока из России».

Туроператорам достаточно просто работать с продуктом, они понимают, как его реализовывать и самое важное, есть, что предложить туристам: богатое историческое наследие, природные красоты, уникальные кулинарные традиции и прекрасные вина. Безусловным плюсом является то, что Армения – спокойная страна с низкой криминогенной обстановкой. Кроме того, на протяжении многих лет Армению и Россию связывали теплые дружеские отношения, это тоже одна из причин успеха направления. «Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению. Такие туристические направления, как горнолыжный курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и памятники историко-культурного наследия нашей страны, уже давно завоевали внимание россиян» - г-н Серж Саргсян, президент Армении. По словам Елены Тапинской, менеджера России и стран СНГ компании ICS Travel не смотря на то, что 2018 год только недавно начался, уже сейчас заметен повышенный интерес к направлению. «Армения пользуется популярностью, но в нашей компании мы не отметили бурного всплеска интереса. Причина, скорее всего в том, что после упрощения визового режима теперь туда можно поехать по российскому паспорту и многие туристы ушли в самостоятельные бронирования. Как правило, туры в Армению – «last minute», поэтому случаются овербукинги. Особенно во время праздников, фестивалей; плюс это безопасная, интересная страна и нет проблем с авиаперевозкой – достаточное количество ежедневных рейсов, в том числе из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Наша компания предлагает пакетные туры в Армению, в том числе экскурсионные. Это могут быть туры выходного дня от 4 дней или же более длительные от 8-9 дней. Высокий сезон – осень и февраль-март, а вот лето уже не пользуется широким спросом из-за высоких температур». – Елена Тапинская, компания ICS Travel. В свою очередь Виген Ахвердян, генеральный директор туркомпании «Travel-Armenia» в разговоре с нашим корреспондентом отметил: «Сейчас Армения на пике популярности. Хотя сезон только начался, уже ясно, что запросов поступает раза в 3 больше, чем за аналогичный период 2017 года. Безусловно, свою роль здесь сыграло то, что теперь страну можно посетить по внутреннему российскому паспорту. Армения многогранна и универсальна; в эту страну можно организовывать обычные туристические туры, а можно сделать корпоративные выезды. Рынок начинает понимать эту гибкость, отсюда и повышенный интерес, и рост популярности. Наша компания предлагает широкий выбор экскурсионных, эно-гастро туров, фото-туры, активный туризм, семейные предложения и многое другое. Средняя продолжительность поездки от 3 до 10 дней». /TOURBUS.RU

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