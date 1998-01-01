«СберАналитика»: В этом году россияне готовы потратить на отдых в среднем 125 тыс.руб.

В минувшем году всего на поездки по России было потрачено 1,8 трлн рублей

Российские туристы в 2024 году готовы потратить на отдых в среднем 126 тыс. рублей, при этом больше других намерены израсходовать жители Дальневосточного федерального округа (150 тыс.), а меньше всего – Уральского (104 тыс.), следует из данных «СберАналитики», которые публикует «Интерфакс».

«Опрос показал, что 60% россиян заранее планируют отпуск и нацелены на путешествие в 2024 году. Подавляющее большинство (90%) собираются совершить поездки внутри страны. Чаще всего планируют поездки в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, Алтайский край и Крым.

В среднем россияне готовы потратить на отдых в 2024 году 126 тыс. рублей. Больше других намерены израсходовать дальневосточники (150 тыс.), а меньше всего — жители Уральского федерального округа (104 тыс.)», — говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

В прошлом году, по данным исследования, россияне совершили 153 млн внутренних поездок, то есть многие в течение года путешествовали неоднократно. По сравнению с 2022 годом турпоток вырос на 28,6%.

При этом почти половина этого турпотока пришлась всего на пять субъектов РФ. Это Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Наибольший рост числа туристов в прошлом году продемонстрировали регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика (106%), Дагестан (89,4%) и Карачаево-Черкесия (69,7%).

«По общему объёму потраченных туристами денег лидируют Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В каждом из этих регионов туристы в 2023 году израсходовали более 100 млрд рублей. 23% этих расходов – траты на кафе, услуги и развлечения. Общегодовой оборот денежных средств туристов в поездках по России в прошлом году достиг 1,8 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Чаще всего по России путешествуют женщины (56%) 30-49 лет (51%) со средней зарплатой 75 тыс. рублей.

Как отмечают в Сбере, исследование проведено с помощью аналитической панели «Туризм» за 2023 и 2022 год по всей России, а также сервиса «Онлайн-опросы» в январе 2024 года.

/TOURBUS.RU