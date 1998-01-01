Мастер-класс

|
туристический бизнес
для профессионалов
Елена Архипова
Руководитель отдела организации роуд-шоу медиахолдинга «Турбизнес»
Почему прфессионалы туризма должны принять участие в региональных весенних роуд-шоу "Турбизнес"?
- Елена, весенняя серия региональных роуд-шоу «Турбизнес» пройдёт в этом году уже 55-й раз. Какова география мероприятий в этом сезоне и когда стартует первая цепочка?
Насколько, по вашему мнению, сейчас востребован формат живых встреч?
- Весенняя серия Workshop «Турбизнес» в новом весеннем сезоне стартует в Ставрополе 23 марта, и пройдет в марте и апреле в 16-и городах России, а также в Минске, Алмате и Астане. Подробное расписание деловых встреч в регионах России можно посмотреть на нашем сайте.
Формат данных мероприятий очень полезен, и позволяет рассказать о компании большому количеству потенциальных партнеров, познакомиться и пообщаться лично с каждым агентом.
В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшие более чем четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии.
За двадцать восемь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств.
Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам
А секрет нашего «долголетия» прост — это правильный и четкий выбор маршрутов роуд-шоу, партнеров и участников, и конечно, слаженная работа всей профессиональной команды отдела Worrshop “Турбизнес», имеющая давние наработанные связи в десятках российских регион.
- Как оценивают эффективность роуд-шоу его участники?
- Приведу лишь несколько реальных отзывов наших партнеров:
«Bronevik.com принял участие в серии деловых воркшопов, организованных командой «Турбизнеса».
Благодаря слаженной работе организаторов, команда Bronevik.com смогла эффективно провести деловые встречи и познакомиться с профессионалами отрасли во многих городах России.
Мы рады, что в индустрии туризма работает столько увлеченных людей».
«BSI Group в 2025 году, в связи с расширением присутствия BSI Group в странах Азии и выходом на страны Востока, мы решили добавить к собственным бизнес-завтракам в регионах участие в Workshop Турбизнес. И не разочаровались.
Интерес рынка к данному виду мероприятия, объединяющему нескольких туроператоров, отелей и турофисов, сегодня также высок, как и много лет назад и приятно удивил хорошей посещаемостью.
А позитивная рабочая атмосфера и возможность живого общения с турагентствами, которое не сможет заменить никакой удаленный формат, позволили наиболее ярко представить аудитории наш турпродукт и получить от нее мгновенную обратную связь».
- Для тех компаний, кто ни разу не принимал участие в региональных роуд-шоу «Турбизнес», представьте формат мероприятий в каждом городе.
- Такие мероприятия очень полезны для представителей туристической отрасли, поскольку дает хорошую возможность для обмена опытом и налаживанию новых контактов.
Участникам предоставляется рабочее место, размещение информации в официальном каталоге мероприятий, проведение мастер-классов/ презентаций продолжительностью от 10 до 30 мин., предоставление клиентской базы посетителей по итогам.
Отмечу, что в в весеннем сезоне ожидается высокая явка посетителей наших мероприятий. Максимально высокие цифры ожидается в Казани, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Петербурге - более ста профессионалов туризма в каждом городе.
- В последнее время туроператоры, отели и другие игроки рынка стараются оптимизировать свои маркетинговые бюджеты.
Участие в роуд-шоу «Турбизнес» эффективнее и экономичнее, например, по сравнению с турвыставками?
- Воркшопы в регионах России позволяют донести информацию о компаниях и туристических продуктах до турагентств.
Участие в весенней и осенней серии воркшопов позволяют охватить большинство регионы, что, по нашнму мнению, га сегодняшний день эффективнее, чем участие в выставках.
Представителей регионального туризма ждут удобный формат роуд-шоу, бизнес-завтраки и кофе-брейки для директоров турфирм, презентации и мастер-классы для целевой аудитории workshop и живое общение.
Снйчас пул участников осеннего роуд-шоу продолжает формироваться и мы приглашаем присоединиться к нашей весенней программе туристические агентства, туроператоров по внутреннему туризму и выездному туризму, гостиницы и гостиничные сети, санатории и курорты, региональные администрации и офисы по туризму, онлайн-системы бронировани, страховые и транспортные компании.
Подробности нашей весенней программы и участия в ней — на нашем сайте: www.tb-workshop.ru.
Также рекомендуем вас подписаться на наш телеграм-канал t.me/workshoptourbus, на котором мы публикуем самые оперативные новости наших роуд-шоу.
До встречи на весенней серии Workshop “Турбизнес» - 2025!
