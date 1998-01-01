Мастер-класс

- Весенняя серия Workshop «Турбизнес» в новом весеннем сезоне стартует в Ставрополе 23 марта, и пройдет в марте и апреле в 16-и городах России, а также в Минске, Алмате и Астане. Подробное расписание деловых встреч в регионах России можно посмотреть на нашем сайте.

Формат данных мероприятий очень полезен, и позволяет рассказать о компании большому количеству потенциальных партнеров, познакомиться и пообщаться лично с каждым агентом.

В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения. За прошедшие более чем четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 75 городах России и других стран Европы и Азии.

За двадцать восемь лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств.

Онлайн, безусловно, важен, но не может служить заменой «живым» b2b-встречам

А секрет нашего «долголетия» прост — это правильный и четкий выбор маршрутов роуд-шоу, партнеров и участников, и конечно, слаженная работа всей профессиональной команды отдела Worrshop “Турбизнес», имеющая давние наработанные связи в десятках российских регион.