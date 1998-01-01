Мастер-класс

В феврале 2020 года, прямо перед началом пандемии, наша компания организовала первый в истории рекламный тур для туристических агентов в Саудовскую Аравию. Это было знаковое событие, ведь страна только-только начала выдавать туристические визы. До этого она была закрыта для туризма, принимая лишь паломников, направляющихся в Мекку и Медину, и деловых путешественников. По сути, Саудовская Аравия стала одной из последних стран в мире, открывшихся для туристов.

Перед тем рекламным туром нам сообщили, что женщинам уже не обязательно покрывать голову. Однако на всякий случай мы купили в Дубае абаи — традиционные женские накидки, красивые и лёгкие. Но оказалось, что они не нужны: по улицам уже ходили блондинки с непокрытыми головами, и всё было спокойно. Наши девушки, правда, так полюбили абаи за удобство, что продолжали их носить. Я даже специально просил их снимать накидки для фото, чтобы показать миру, что в Саудовской Аравии можно одеваться демократично.

Нашим партнёром по туру были отели Marriott в Эр-Рияде и Джедде — одни из лучших в стране. К сожалению, из-за начавшейся пандемии нам пришлось экстренно покинуть страну за день до окончания тура, так как аэропорты начали закрываться. Но даже тогда можно было понять: Саудовская Аравия — это будущее туризма. Сейчас, в 2025 году, она стремительно возвращается в туристический оборот, и я расскажу, почему это направление стоит изучать и предлагать клиентам.

Прямые рейсы и доступность

С августа 2025 года между Москвой и Эр-Риядом начались прямые регулярные рейсы авиакомпании Flynas. Я бы назвал её «лоу-лакшери»: современные самолёты, комфортные салоны, наличие бизнес-класса. С октября к ней присоединится национальный перевозчик Saudia, что сделает поездки ещё удобнее. Прямое авиасообщение — это настоящий прорыв, ведь раньше туристы летали с пересадками через Дубай или Катар. Flydubai, кстати, тоже летает в Саудовскую Аравию, включая древний второй центр набатеев (после Петры) - Аль-Улу, что удобно для комбинированных маршрутов.

Прямые рейсы всё же упрощают логистику и делают Саудовскую Аравию доступнее. Это особенно важно для россиян, ведь в России проживает 20–25 миллионов мусульман, для которых паломническое посещение Мекки и Медины, хадж — религиозная обязанность. Мы, как туроператоры, предлагаем также программу «Умра Плюс» (в отличие от хаджа, умра может совершаться в любое время года): туристы отдыхают, купаются в Красном море, изучают страну и заезжают на день-два в святые места. В мусульманских регионах России — Татарстане, на Северном Кавказе — вопросы о Саудовской Аравии задаёт чуть ли не каждый второй клиент. С появлением прямых рейсов спрос только растёт. Клиенты сами находят нас, потому что хотят поехать, но не знают, как организовать такую поездку.

Грандиозные туристические проекты

За последние пять-шесть лет в 36-миллионной Саудовской Аравии произошла колоссальная модернизация. Страна динамично проходит путь от строгих традиций к открытости миру. Это делает её уникальным направлением для путешественников, которые ищут что-то новое.

Саудовская Аравия активно развивает туризм, и один из главных акцентов — побережье Красного моря, которое в полтора раза больше египетского. Уже открыты первые курорты с отелями мирового уровня, такими как Ritz-Carlton, St. Regis и Six Senses. Например, отель Shеbara, известный своими футуристическими виллами в форме космических капсул, выглядит как инопланетный корабль, стоящий прямо в воде. В ближайший год планируется открыть ещё около двадцати отелей, а к концу 2026 года заработает мегапроект Neom — курортный кластер с богатейшей инфраструктурой.

Впервые в Саудовской Аравии появились совместные пляжи для мужчин и женщин, что делает отдых комфортным для иностранцев. Пока алкоголь в стране запрещён, но можно вспомнить, как в Египте, когда открывался Шарм-эль-Шейх, сначала тоже действовали строгие правила. Со временем, когда власти поняли, что ничего страшного не происходит, алкоголь разрешили. Думаю, в Саудовской Аравии произойдёт то же самое, особенно с приходом к власти прогрессивного кронпринца Мохаммеда бин Салмана, который уже сейчас двигает страну к превращению в «новый Дубай». Он, кстати, был в Москве на открытии чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Россия победила Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

Историческое и природное наследие

Саудовская Аравия — огромная страна, в двадцать пять раз ...