Мастер-класс Екатерина КОРСУНСКАЯ Генеральный директор компании Aerotonе "Подходы к MICE заметно меняются" Компания Aerotonе Corporate Travel - один из главных игроков на рынке MICE и бизнес-тревел. Екатерина КОРСУНСКАЯ, генеральный директор Aerotonе, в интервью ТБ поделилась результатами работы компании и рассказала о ярких переменах в сегменте корпоративного туризма. По данным отраслевой статистики, рынок делового туризма в 2024 году показал рекордный рост на 27%, превысив 1 трлн рублей, а в 2025 году ожидается его увеличение до 1,21 трлн. Как «Аэротон» отработал в этом динамичном году? В начале 2025 года мы для себя решили: главное — не скорость масштабирования, а управляемость бизнеса. Да, рынок рос, но мы видели, как клиенты меняются. Им теперь важна не просто «палитра опций», а технологичность и прозрачность на каждом этапе. В связи с этим мы сделали осознанный шаг: вместо погони за охватом углубились в оптимизацию наших ключевых процессов. Это дало нам возможность проактивно управлять спросом, а не просто реагировать на него. И как результат — рост и маржинальности, и устойчивости бизнеса в целом. Ключевое для нас — это партнерские отношения с клиентами. Наши SLA — это не отчетность «для галочки». Это живой инструмент. Мы закрепили за каждым крупным клиентом выделенную команду, где у всех есть свои зоны ответственности, и SLA естественно встроен в работу. Поддерживает это всё наш круглосуточный сервисный хаб, обеспечивающий один стандарт для всех. Сегмент MICE демонстрирует уверенное восстановление с возвращением к насыщенным офлайн-форматам. Какие именно сценарии корпоративных мероприятий сегодня, по вашим наблюдениям, оказываются наиболее сбалансированными по соотношению «вовлеченность - эффективность - бюджет»? Мы наблюдаем сдвиг в восприятии мероприятий. Клиенты теперь приходят не за красивым событием, а за решением своих бизнес-задач. Их интересует реальное воздействие: как изменится вовлеченность сотрудников, укрепится ли команда, улучшатся ли клиентские отношения. Сегодня наиболее сбалансированный результат показывают гибридные форматы — например, стратегические сессии с элементами нетворкинга, где офлайн-участники работают над решением конкретных бизнес-задач, а удаленные команды подключаются к ключевым сессиям через интерактивные платформы. Это позволяет сохранить глубину контента при оптимизации бюджета на логистику. Для оценки успеха таких мероприятий мы используем комбинацию метрик: процент активного участия в рабочих сессиях (а не просто присутствия), скорость реализации решений, предложенных на мероприятии, и динамику NPS в разрезе до/после. Именно эти показатели отражают реальное воздействие на бизнес-процессы, а не только сиюминутную реакцию участников. Запросы корпоративных клиентов – это ожидание комплексной услуги, экспертизы и кастомизированных решений «под ключ». Как ваши сервисные и технологические модели трансформируются, чтобы отвечать на такие запросы? Если раньше клиенты обращались к нам для решения тактических задач, то сегодня все чаще приходят запросы на интегрирование процесса управления мобильностью сотрудников в стратегию компании. Наши заказчики начинают воспринимать деловые поездки не как статью расходов, а как инструмент развития компании — будь то выход на новые рынки, трансформация корпоративной культуры или укрепление лояльности клиентов. Это заставило нас переосмыслить подход к сервису. Мы создаем целостные экосистемы, где технологии и экспертиза работают как единый механизм. Наша онлайн-система для бронирования отелей Numeroid — хороший пример в этом плане. Интеграция данной платформы с другими нашими сервисами позволяет создавать единое пространство для управления всей деловой мобильностью клиента. ИИ-ассистенты и другие технологии на основе искусственного интеллекта постепенно переходят из разряда экспериментов в рабочие инструменты. В каких именно бизнес-процессах «Аэротон» уже применяет ИИ-решения?

Для нас искусственный интеллект — это уже не эксперимент, а вполне естественный шаг в цифровой трансформации компании. Если говорить о конкретных применениях — в первую очередь мы используем ИИ для управления цепочкой поставок. С помощью алгоритмов мы следим за динамикой цен авиаперевозчиков и отелей, сопоставляя это с политиками клиентов и историей их бронирований. В результате мы не просто отслеживаем стоимость, а фактически предсказываем наилучшие моменты для бронирования, находим оптимальный баланс между бюджетом и качеством обслуживания. Еще одно важное направление — это предиктивная аналитика сервиса, которая помогает нам заранее замечать возможные проблемы в обслуживании и корректировать работу до того, как возникнут серьезные сложности. Скажем, мы можем адаптировать подход к конкретному клиенту, основываясь на его активности и предыдущем опыте взаимодействия — это делает наш сервис значительно более проактивным. С 1 июля 2025 года вступили в силу обновленные требования по обработке персональных данных. Насколько «Аэротон» готов к этим изменениям? Исходя из вашего опыта, какие практики в области работы с персональными данными должны стать обязательным стандартом для всех игроков рынка? Для «Аэротона» информационная безопасность — это в первую очередь вопрос доверия клиентов, а не соблюдение формальностей. Наша готовность к этим изменениям основана на уже существующей экосистеме управления данными. Она обеспечивает прозрачность на всех этапах работы с поставщиками, от бронирования до отчетности. Это позволило нам ограничиться точечными корректировками имеющихся решений. Если говорить о конкретных практиках, которые стоит внедрить всем, то я бы выделила три ключевых направления. Первое — это последовательное внедрение принципа минимизации данных через автоматизированные системы. Второе — выстраивание единых стандартов работы по всей цепочке поставщиков. И третье, не менее важное, — формирование культуры ответственного отношения к данным на всех этапах работы. Рынок перегрет, а качественных специалистов в MICE и бизнес-тревеле не хватает. Это напрямую влияет на способность компаний масштабироваться и сохранять качество сервиса. Как вы решаете кадровый вопрос в «Аэротоне»? В условиях кадрового дефицита мы сознательно сместили фокус с поиска готовых специалистов на создание пула собственных специалистов. Мы организовали внутри компании образовательный хаб, где сотрудники из смежных направлений проходят интенсивное погружение в специфику MICE и деловых поездок. Ключевым элементом стала система наставничества, где опытные руководители проектов курируют персональное развитие новых участников команд. При этом мы предоставляем специалистам реальную автономию в работе со сложными клиентскими кейсами — от разработки индивидуальных сценариев мероприятий до адаптации сервисных моделей под нестандартные запросы. Такой подход не только ускоряет профессиональный рост, но и формирует устойчивую вовлеченность, поскольку сотрудники видят непосредственное влияние своих решений на бизнес-результаты клиентов и компании. Мы рассматриваем текущий вызов рынка труда как возможность целенаправленно формировать пул специалистов, способных создавать решения, которые не только технологически усилены, но содержат ту самую человеческую экспертизу, которую невозможно автоматизировать.

