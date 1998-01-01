Мастер-класс Анастасия Кинжалиева Директор компании Travel Bureau Kazakhstan Анастасия Кинжалиева "Казахстан - страна масштабов" Казахстан в последнее время стал достаточно популярным направлением для проведения мероприятий и бизнес-туризма. Пожалуйста, кратко представьте Казахстан вашим потенциальным партнерам (туристическая и конгрессная инфраструктура, авиасообщение, логистика, безвизовый характер посещения и др.) Казахстан стремительно укрепляет свои позиции на рынке международного туризма. Наше правительство целенаправленно развивает это направление, инвестируя в современную туристическую и конгрессную инфраструктуру, активно продвигается на зарубежных рынках и всё чаще становится площадкой для проведения событий самого высокого уровня. Казахстан — это сочетание удобной логистики, уникальных природных условий и гостеприимной бизнес-среды.

Для граждан более 80 стран, включая Россию, действует безвизовый режим. Географическая близость, прямые авиарейсы и общие культурные коды делают Казахстан особенно привлекательным для российского рынка. Деловая программа мероприятий здесь легко сочетается с впечатляющими природными активностями: горными треккингами, конными турами, поездками по живописным маршрутам. Такой формат, где деловой ритм переплетается с элементами приключенческого и этнографического туризма, помогает создавать по-настоящему живые, запоминающиеся события. Гастрономия — ещё один весомый аргумент в пользу Казахстана. В стране представлены как аутентичные национальные блюда, так и авторская кухня. Некоторые казахстанские рестораны уже заняли достойное место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants — и это только начало. Мишленовских звёзд у нас пока нет, но мы к этому уверенно идём 😊 В чем Казахстан имеет преимущества перед соседними (и не только) направлениями в плане MICE и особенно инсентив-туризма? Казахстан — страна масштабов, и расстояния здесь задают свой ритм.

Попытка охватить всё сразу может привести к перегрузке, поэтому маршруты строятся с фокусом на одном направлении — с учётом логистики, сезона и задач поездки. Такой подход позволяет задать сбалансированный темп: без спешки, с глубиной, с возможностью почувствовать атмосферу места и по-настоящему перезагрузиться. В отличие от соседних и более популярных направлений, где предложения часто стандартизированы, здесь можно выстроить программу с настоящим смыслом.

Это живописные маршруты, этнокультурные форматы с мастер-классами, гастрономические исследования, глэмпинг в национальных парках, активности на природе или полное отключение от цифрового шума в формате digital detox. Мы предлагаем интересные сценарии для инсентив-туризма — с акцентом на подлинные впечатления, разнообразие форматов и ощущение простора. Ещё из преимуществ, в стране нет перенасыщенности массовым MICE-туризмом, а значит — больше гибкости в мероприятиях. Это даёт организаторам возможность предлагать по-настоящему персонализированные решения, а клиентам — получать индивидуальное внимание, нестандартные сценарии и искреннюю включённость. Мы стараемся создать каждую программу с продуманным путешествием и эмоциональными акцентами. Для многих участников российского рынка MICE&BT название TBK - Travel Bureau Kazakhstan не очень известно. Как давно вы на рынке? Каковы главные направления деятельности? Travel Bureau Kazakhstan (TBK) — команда с глубоким опытом и свежим взглядом. Хотя компания в текущем виде существует 3,5 года, наш профессиональный путь в сфере делового туризма и мероприятий начался задолго до этого. За плечами — более 15 лет работы в индустрии, в международных и локальных проектах, для самых разных заказчиков и отраслей. Сегодня мы фокусируемся на проектах в Казахстане, прежде всего — в Алматы. Этот город даёт невероятные возможности: природа, эстетика, инфраструктура, атмосфера — всё это работает на впечатление, а значит, и на результат. Мы проводим деловые мероприятия, создаём инсентивпрограммы, подбираем персонализированные туры и сопровождаем клиентов с особым вниманием и гибкостью. Кто ваши главные клиенты в России и за ее пределами? (хорошо бы назвать несколько компаний). Помимо корпоративных заказчиков вы готовы обслуживать индивидуальных и ВИП-клиентов, туристические группы? Мы работаем с самыми разными сегментами рынка — как с российскими, так и с казахстанскими компаниями. Предпочитаем не называть имён: партнёрство для нас — это прежде всего про доверие, и мы относимся к нему бережно. В своей работе мы одинаково комфортно чувствуем себя и в формате прямого взаимодействия с заказчиком, и в партнёрстве с агентством. Причём агентские запросы зачастую сложнее и многослойнее — и именно это для нас профессиональный вызов, который мы умеем принимать. Мы хорошо понимаем разницу в подходах, ожиданиях и ответственности между этими форматами, поэтому подстраиваем процессы под каждый конкретный запрос — точно, бережно, с вниманием к деталям. Такой опыт делает нас гибкими и надёжными партнёрами как для агентского сегмента, так и для конечных клиентов — в любых масштабах и уровнях задач. Приведите один-два примера ярких и необычных инсентив-программ в Казахстане, организуемых вашей компанией Каждую инсентив-программу мы создаём с акцентом на эмоциональный отклик — важно, чтобы участники увозили не только фото и подарки, но и живые, запоминающиеся впечатления. Нам повезло, что Казахстан даёт для этого все возможности, а нам остается выстроить программу как цельное, продуманное приключение, где каждый элемент работает на общее впечатление. Один из таких проектов — программа для 100 сотрудников международной компании.

Вместо стандартного формата мы предложили параллельные маршруты, в которых: кто-то пробовал себя в гончарном ремесле, кто-то участвовал в картинг-гонке, кто-то отправился в лёгкий поход по предгорьям. Вечером всех объединил гала-ужин под открытым небом — как финальный аккорд насыщенного и очень личного дня. Другой пример — более динамичный сценарий: рафтинг по горной реке, поход в горы и возвращение домой с живописного плато. Это была настоящая перезагрузка — с физическим движением, командным взаимодействием и эффектом «вау» без фильтров. Подобные программы требуют вовлечённости, опыта и чувства ритма — и именно это мы умеем: превращать логику мероприятия в живую, вдохновляющую историю. Главные города страны – Алматы и Астана славятся своей современной гостиничной базой. С какими отелями и сетями вы прежде всего работаете? Казахстан предлагает широкий выбор качественного размещения. Мы работаем с площадками в Алматы, Астане и других городах — выбор зависит от задач проекта и профиля гостей. Мы сотрудничаем как с ведущими международными отельными брендами, представленными в Казахстане, так и с локальными брендами. Бренды ценим за стабильное качество сервиса, удачное расположение, оснащённые пространства, а локальные мы ценим за уникальность - не побоюсь этого слова: нестандартные высокогорные площадки, глэмпинги, капсульные отели. Да, возможно они не подходят под большие группы, но идеально подходят для маленьких инсентив программ. Мы всегда в поиске мест, которые смогут удивить гостей и добавить проекту индивидуальности. Заказчики зачастую ищут необычные площадки для проведения своих мероприятий. В Астане очень много креативных пространств и уникальных по архитектуре зданий. Предлагаете их своим клиентам? Запросы на нестандартные площадки звучат всё чаще — особенно когда хочется создать мероприятие с атмосферой, эмоцией и яркой картинкой. Астана, безусловно, предлагает много интересных решений, но чаще всего для таких задач мы выбираем Алматы. «Алматы – город тысячи красок» - под этим брендом Алматы выступает на международном рынке. Здесь легко найти площадки, которые становятся не просто фоном, а частью концепции: от стильных городских локаций и бутик-отелей до частных резиденций, панорамных террас и природных пространств, идеально подходящих под задумку. Алматы для нас — ключевая точка, когда речь идёт о программах с эмоциональным вектором. Эстетика, природное разнообразие, развитая инфраструктура и особый ритм города позволяют создавать по-настоящему запоминающиеся форматы. Как вы строите работу со своими партнерами в России? Насколько быстро ведется обработка заказов? Как используете онлайн-сервисы? Мы стараемся строить партнёрство так, чтобы на каждом этапе ощущались внимание и уважение. Работаем напрямую с площадками и надёжными подрядчиками — это даёт гибкость, сокращает лишние звенья и позволяет выстраивать процессы точно и прозрачно. В коммуникации используем разные форматы — от классических офлайн-каналов и переписки по почте до регулярных Zoom-встреч. Когда необходимо — встречаемся лично, в том числе в Москве. Также, посещаем международные выставки зарубежные мероприятия. С российскими коллегами у нас выстроен профессиональный и по-настоящему устойчивый диалог. Мы хорошо понимаем специфику задач, ценим темп и высокие ожидания — особенно на московском рынке — и стремимся действовать оперативно, с уважением к срокам и внутреннему ритму партнёров. Уже в начале проекта честно обсуждаем реальные сроки — это помогает избежать недопонимания и выстраивать спокойную, надёжную работу. Хотя разница во времени есть, мы заранее согласовываем ключевые точки контакта и ритм взаимодействия — так, чтобы всё шло последовательно, без сбоев и ожиданий. Это создаёт ощущение надёжности: когда всё идёт по плану, без лишней суеты, а команда рядом и действительно включена.

