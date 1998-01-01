Мастер-класс Леонид Исакович Президент Группы компаний "Академсервис" "За 35 лет «Академсервис» накопил огромный опыт работы в отрасли" Президент группы компаний «Академсервис» Леонид ИСАКОВИЧ рассказывает об опыте и масштабах работы с корпоративными клиентами, делится амбициозными планами развития. «Академсервис» прошел на туристическом рынке путь длиной без малого в 35 лет. Пожалуйста, дайте сегодняшний его портрет. Группа компаний «Академсервис» — ведущий туроператор въездного туризма с собственной системой бронирования, прежде всего для юридических лиц, партнер спортивных команд, музыкальных, театральных групп, коллективов в сфере транспортного обслуживания и гостиничного размещения, организатор MICE-мероприятий, конгрессов, конференций, саммитов. Мы начинали с классического международного туризма – группы, автобусы, музеи, питание, но такого туризма сейчас практически нет. У нас остался бизнес-туризм, и приоритетным является также обслуживание разного рода официальных мероприятий, организуемых Управлением делами президента, правительством Москвы, министерствами и ведомствами. В своей рекламе вы указываете, что «Академсервис» – это туроператор №1. Смысл этой фразы не только в том, что ваш номер в реестре туроператоров России – 000001? Можно считать общепризнанным фактом, что «Академсервис» – старейшая после «Интуриста» туристическая компания Российской Федерации – накопила огромный опыт работы в отрасли. Когда мы начинали, нас было три-пять человек. Сейчас в компании заняты четыреста сотрудников, а партнерская сеть насчитывает свыше 10 тысяч компаний. В 2020 году вы вывели на рынок новый бренд «Академ-Онлайн», развивающий вашу уникальную онлайн-систему бронирования отелей. В чем ее отличия и преимущества перед конкурентами? У нас не так много конкурентов, зато много, как уже отмечалось, партнеров. Преимущества, тем не менее, состоят в ассортименте наших поставщиков и ассортименте продуктов. Сильной стороной компании я бы назвал технологические наработки во взаимодействии с покупателями. Отмечу, что нашими клиентами являются не физические лица, а корпоративные покупатели либо TMC-компании по организации деловых поездок. Разумеется, в онлайне мы работали давно, но затем выделили этот сегмент в отдельную платформу. О ее привлекательности и производительности свидетельствует такая статистика: в течение года мы регистрируем примерно 1 млн 300 тыс. индивидуальных бронирований от корпоративных клиентов, что означает 2,6 млн поездок. И это – без учета групп; групповой сегмент, в свою очередь, дает примерно 250–300 тыс. клиентов в год. Как вы считаете, в чем главные проблемы взаимодействия TMC-компаний с отелями? С корпоративными клиентами? «Академсервис» как раз и нужен для того, чтобы таких проблем не было. Мы работаем со всеми крупнейшими ТМС-компаниями, и полагаю, что 40–50% получаемых ими заказов они реализуют через нас. Разумеется, мы учитываем все специальные цены, которые ТМС получают у своих контрактных отелей. Цены на отели в системе действительно заслуживают отметок best available rate – наилучшая доступная цена? Если бы у нас не было конкурентных цен, разве к нам приходило бы такое количество клиентов? Мы строго соблюдаем так называемое правило паритетных цен, если говорить о взаимоотношениях с отелями. Большое внимание уделяется динамическому ценообразованию. Учитывая, что цена на продукт может колебаться в зависимости от различных факторов – спроса, предложения, курсов валют и даже геолокации покупателя, мы варьируем свои цены в режиме реального времени. В вашей онлайн-системе присутствуют практически все активные отели в России и ближнем зарубежье – их свыше пяти тысяч. В каком направлении вы теперь ее развиваете? Наши взоры обращены к пополнению отельной базы за счет государств Юго-Восточной Азии, а также Турции. Перспективы здесь огромны – не менее 10 тысяч новых отелей. Кое-что в системе уже есть, а к Новому году, как мы рассчитываем, заполнение этого сегмента будет окончено. В дополнение «Академвервис» динамично развивает контакты с ближним зарубежьем. Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Грузия – места размещения в этих дестинациях пользуются растущим спросом нашей корпоративной клиентуры. Таково объективное отражение новых тенденций в деловых отношениях России со странами СНГ. Наконец, мы всё активнее работаем с санаториями, пансионатами, лечебными учреждениями, а это очень емкий и перспективный сегмент, тем более что спрос в нем в последнее время сосредоточился на российских объектах. Санкур для нас – тема не новая, существует даже государственная программа «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»; в настоящее время пополняем контрактную базу соответствующих учреждений. Наверняка у вас собирается уникальная статистика рынка деловых поездок по России. Какие изменения, происходящие на этом рынке в последние годы, вы бы отметили прежде всего? Имеется в виду география поездок, предпочтения по бюджетам командировок и проч. Что касается внутренних дестинаций, то предпочтения на рынке остаются прежними: Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники. Это совершенно не исключает того, что какая-то компания может приступить к проекту, скажем, на Сахалине, и тогда мы начнем заниматься соответствующей тревел-логистикой. Бюджеты командировок увеличились, мы это наблюдаем по средней цене покупки. За последние полтора года она возросла примерно на двадцать процентов. Причина лежит достаточно близко: отели стали повышать цены. У компании «Академсервис», пожалуй, самый большой на рынке опыт обслуживания спортивных команд высшей лиги, театральных коллективов. Со спортом «Академсервис» связан очень прочно. Мы участвовали в организации и проведении таких ответственных соревнований, как чемпионаты мира по фигурному катанию (2005 и 2011, Москва), Кубок Кремля по теннису (2009–2015), чемпионат мира по легкой атлетике (2013, Москва), чемпионат мира по хоккею в Москве и Санкт-Петербурге (2016) и многих других. На сегодняшний день у нас есть договоры с 170-ю спортивными федерациями и командами самых разных видов спорта. Со многими из них мы работаем на протяжении десятков лет. Что касается театральных коллективов, то здесь – сплошные звезды, начиная с Большого театра и Малого театра. На протяжении многих лет при поддержке группы компаний «Академсервис» проходили крупнейшие культурные мероприятия: театральный фестиваль «Золотая маска», международный фестиваль «Новый Европейский Театр», международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в разных городах России. «Академсервис» участвовал в организации гастролей в России Хосе Каррераса, Пласидо Доминго, Мадонны, Пола Маккартни, Элтона Джона и многих других звезд. Список профессиональных наград «Академсервиса» огромен: в одном только 2020 году вы получили премию World Travel Awards, которую часто называют «Оскаром» туристической индустрии, сразу в трех категориях -– «Мировой туристический лидер в сфере культуры и спорта», «Ведущий туристический лидер в сфере культуры и спорта в Европе» и «Лучший российский туроператор»... Мы очень ценим также чисто российские и московские награды, такие как «Туристический Олимп» – лучшему туроператору России в области въездного туризма и «Хрустальная ладья» – за успешную реализацию комплексных проектов развития туристско-гостиничного комплекса города Москвы. В свое время было очень приятно получить Russian Business Travel & MICE Award – за выдающийся вклад в организацию MICE-мероприятий и обслуживание спортивных соревнований. Сюда же можно отнести Специальный приз Ассоциации бизнес-туризма России за значительный вклад в обслуживание MICE-мероприятий и событий в сфере культуры на территории РФ.

