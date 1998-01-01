Мастер-класс

Д.А. Китай открылся после пандемии позже всех и тут же продемонстрировал огромные перспективы – настолько убедительные, что мы выделили его из состава азиатского отдела «Арт-Тур» в самостоятельный субъект. Начиная с 2022 года продажи Китая идут в гору. Надёжной базой для этого является наша разветвлённая агентская сеть, которая ориентирована на продажу дорогих (в хорошем смысле слова), качественных туров.

Принципиально изменила ситуацию и аккредитация компании «Арт-Тур» в рамках межправительственного соглашения о безвизовых групповых туристических поездках; мы получили возможность формировать группы от пяти до пятидесяти человек, для которых штамп «Арт-Тура» и Комитета по туризму г. Москвы заменяет китайскую визу – подчеркну, в составе группового тура мы предоставляем ее бесплатно! Для этого туристу достаточно предоставить скан загранпаспорта. И наконец, с этой весны мы возобновили очень востребованное на рынке предложение, исчезнувшее с ковидом, – гарантированные экскурсионные групповые заезды.

Это сильно отличает нас от конкурентов, тем более что мы успешно справляемся с одной из самых трудных задач – обеспечением наших туристов качественными гидами, которых обычно расхватывают бизнес-компании. «Китайская грамота», то есть языковая и культурная среда страны, действительно существует, и без квалифицированного гида иностранный турист оказывается попросту слепым.





На китайском направлении появился и дополнительный стимул для наших агентов: известная многолетняя акция от «Арт-Тур», «Золотая лихорадка», на которой агенты могут заработать реальные золотые слитки при бронировании номеров в отелях высшей категории, теперь распространяется и на Китай. По итогам сезона мы обычно везём двадцать своих топ-агентов в «целевую» в данном сезоне страну, а затем и во вторую, на Ближнем Востоке - как правило, это бывают либо Эмираты, либо Катар, где, собственно, и проводим вручение золотых наград. В этом году, впервые за шестнадцать лет существования акции, мы, совместно с лучшими отелями цепочки Marriott, приглашаем ее победителей в Китай на шесть ночей - в Пекин, Сиань и Шанхай, а заключительная церемония состоится в новом шикарном дубайском отеле Jumeirah Marsa Al Arab.





Ю.К. Надо сказать, что продвижению китайского направления способствует и конъюнктура на рынке авиаперевозок. За 40 тысяч рублей сейчас можно слетать в Пекин и взять там интересную экскурсионную программу. Экскурсионный групповой тур в Пекин на 7 дней/ 6 ночей обойдётся примерно в 100 тысяч на человека при двухместном размещении - это и проживание, и питание, и экскурсии, причём проживание в хорошем четырехзвездочном отеле сетевого уровня. Лететь в Китай всего семь часов, никаких облётов не требуется – вечером мы садимся в самолёт, а уже утром можно начинать знакомиться с Пекином. Обратный путь, из-за разницы во времени, ещё удобнее: вылетая из Пекина в полдень, в 15:30 уже в Москве. Всё это позволяет компенсировать утерянные европейские направления и для бизнеса, и для самих туристов, причём решающим фактором в этом отношении зачастую становится именно отсутствие визовых трудностей для организованных групп.





Убеждена, что по качеству впечатлений ...