Мастер-класс

Оман, страна на юго-востоке Аравийского полуострова, привлекает всё больше внимания туристов всего мира. Какие для этого есть основания – рассказывает Дмитрий АРУТЮНОВ , генеральный директор старейшего российского туроператора «АРТ-ТУР», который занимается ближневосточным направлением с момента своего основания.

- Мы начали работать с Оманом практически одновременно с Эмиратами, то есть уже 33 года назад. Лично для меня Оман, пожалуй, самая любимая страна Персидского залива. Это современное государство с растущей экономикой, отличными условиями для жизни, роскошными отелями и широкими экскурсионными возможностями.

Оман богат природными красотами: здесь есть каньоны, сравнимые с Гранд-Каньоном, древние португальские форты, уникальные природные озёра, где пресная и солёная вода не смешиваются. Одной из визитных карточек страны является великолепная опера в Маскате, построенная предыдущим султаном. На её сцене регулярно выступают артисты Большого театра и Мариинки.





Какие типы отдыха популярны в Омане? В первую очередь это пляжный отдых. В отличие от Эмиратов, которые омываются лишь водами Залива, Оман имеет выход к Индийскому океану, что делает его побережье особенно чистым и живописным. Здесь отличная рыбалка, дайвинг, водные развлечения. Даже жители Эмиратов приезжают в Оман на глубоководную рыбалку.





Любители активного отдыха оценят трекинг по горам, например, в горном районе Джебель-Ахдар. Это одно из самых красивых и климатически уникальных мест страны, которое находится на высоте около 2000–3000 метров над уровнем моря. Летом здесь значительно прохладнее, чем в низинах, поэтому многие жители региона уезжают сюда спасаться от жары. В руслах высохших рек (вади) проводятся сафари на джипах, а в зелёных оазисах можно увидеть совершенно нетипичную для Ближнего Востока природу.

Оман часто воспринимается как пустынная страна, но на самом деле здесь много растительности, пальмовых рощ и живописных ландшафтов.

Туристы могут выбрать как пляжный отдых, так и насыщенные маршруты по стране. Например, популярны автопутешествия: прилетев в Маскат, туристы арендуют машину и отправляются в Салалу — курортный город на побережье, расположенный примерно в 1000 км от столицы. Он известен и природными пейзажами, и историческим наследием. Расстояние до Салалы можно преодолеть за пару дней, но гораздо интереснее разбить поездку на неделю-другую с остановками в горах, в древнем городе Низва (в средние века он был столицей Омана) и других живописных местах.

Среди развивающихся туристических направлений стоит отметить город Сур — культурный центр Омана и центр строительства традиционных арабских лодок «доу». Здесь можно увидеть, как создаются эти уникальные суда, и даже прокатиться на них.

Если говорить о размещении, то Оман предлагает широкий выбор отелей - от роскошных пятизвёздочных курортов до уютных бутиковых гостиниц. В Маскате расположены такие фешенебельные комплексы, как Al Bustan Palace, Shangri-La, Jumeirah Muscat ...