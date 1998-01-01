Мастер-класс Регина Рудакова Генеральный менеджер COATI Representative, глава российского представительства Министерства туризма и культурного наследия Омана Отдых в Омане - на 100% Регина, представьте, пожалуйста, Оман как туристическое направление. Султанат Оман — это страна с потрясающей природной красотой, богатым культурным наследием и истинным гостеприимством. Здесь каждый путешественник найдет то, что нравится именно ему: и величественные горы, и нетронутые пляжи, и завораживающие пустыни, и памятники культуры. Оман предлагает туристам уникальные возможности и незабываемые впечатления, как, например, посещение древних крепостей, дегустацию блюд традиционной оманской кухни, общение с местными жителями, отдых на белоснежных пляжах... Какие виды туризма в Омане могут быть в первую очередь интересны нашим туристам? Наряду с широкими возможностями пляжного отдыха в Султанате, особо хочу выделить культурный и экскурсионный туризм. Назову и приключенческий туризм: растет популярность активных видов отдыха, таких как пешие походы и дайвинг. Тематический туризм: прогулки на яхтах, увлекательные велосипедные маршруты, высококлассные гольф поля, передвижные кемпинги, верблюжьи скачки, аукцион скота. Аутентичность и современность — всем этим изобилует Оман. Как и другие ближневосточные страны, Оман перестает быть исключительно зимним направлением и двигается в сторону круглогодичности. Так, например, в летний сезон туристам советуем к посещению Салалу, куда сезон хариф приносит волшебство муссонов, превращая пустынные пейзажи в пышную зелень. На юге же самые актуальные туристические активности в это время связаны с пребыванием на воде: это снорклинг и наблюдение за дельфинами. К ним можно добавить посещение знаменитого рынка Матрах после захода солнца, визит в Оперный театр Маската, экскурсии в горы и просто релакс в высококлассных отелях, которым всегда есть чем занять гостей в любое время года. На какие достопримечательности Омана стоит обратить внимание в первую очередь? В Маскате посетители могут полюбоваться потрясающей архитектурой, такой как Большая мечеть Султана Кабуса и Королевский оперный театр, а также историческими фортами. На оживленном рынке Матрах можно познакомиться с местной культурой. Неподалеку, в пустыне Вахиба, можно совершить настоящую бедуинскую прогулку на верблюдах и разбить палаточный лагерь. В Низве есть исторический форт и древние деревушки рядом, которые идеально подходят для знакомства с богатой историей Омана. Любителям природы понравится Джебель-Ахдар, известный своим живописным каньоном и возможностями для пеших походов. Наконец, полуостров Мусандам очаровывает своими фьордами и чистейшими водами, которые идеально подойдут для круизов на дхау и снорклинга. Насколько удобен перелет в Оман для российских гостей? Оман предоставляет российским туристам безвизовый въезд на срок до 14 дней, а авиакомпания Oman Air выполняет прямые рейсы между Маскатом и Москвой шесть раз в неделю с октября по апрель и до трёх рейсов в неделю с мая по сентябрь. В апреле 2025 Oman Air принял решение о продлении рейса Маскат - Москва на период летнего расписания, чтобы обеспечить круглогодичное авиасообщение между двумя столицами. Все названные вами меры привели к росту турпотока? В 2023 году туристический поток из России в Оман вырос в три раза (53 154 туристов), что отражает стремительно растущую популярность этого направления. Такой интерес к Оману объясняется запуском прямых рейсов и упрощенным визовым режимом для россиян. Мы стремимся всесторонне представить на рынке туристический потенциал Омана, что бы сделать его одним из самых любимых и востребованных направлений для россиян на долгие годы вперед. Ожидаем, что по итогам нынешнего года турпоток в Оман вырастет, как минимум на 20%.

