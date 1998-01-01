Мастер-класс Людмила Сивова Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга "Турбизнес" Готовимся к осенней серии региональных Workshop «Турбизнес»! Людмила, в апреле успешно завершилась очередная весенняя серия workshop «Турбизнес». Каковы ее итоги? Несмотря на непростую обстановку в туризме и продолжающиеся антикоронавирусные ограничения в некоторых регионах, весенняя сессия workshop “Турбизнес» прошла с огромным успехом — конференц-залы городов Центральной России, Поволжья и Урала были переполнены. Это и понятно — после тяжелого пандемийного года профессионалы туризма истосковались по живому общению и мероприятиям в привычном «живом» формате. По нашим оценкам, в общей сложности участники весенних роу-дшоу проехали по России 20 тыс. км»! Добавлю, что это был уже 46-й сезон наших региональных профессиональных роуд-шоу — без ложной скромности скажу что врядли кто-то еще может похвастаться подобной историей мероприятий, их охватом и массовостью. Деловая программа прошедшего роуд-шоу была очень насыщенной - прошли бизнес-завтраки с компаниями «Росюгкурорт», Спектрум, Outlet Village, отелем «Балчуг Кемпински» и др., было проведено более 120 семинаров и мастер-классов. Основными темами этой весны стали новые летние программы и, в первую очередь, туры по России, что является главным трендом наступающего сезона. Активно помогали и принимали участие в роуд-шоу и местные органы туризма - Туристско-информационный центр Казани, Туристско-информационный центр Краснодар, Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Туристско-информационный центр Пензенской области и многие другие. Во время прошедших workshop вы много общались с агентствами в разных российских городах. Что больше всего их волновало? Все, конечно, говорят о тяжелой ситуции в туризме. Продажи падают, клиенты беднеют, а открытые направления дорожают — увы, это реальность регионального туризма. Надежда — на развитие внутреннего туризма, на профессиональную помощь столичных коллег. Вот лишь несколько мнений из десятков, которые мы собрали в ходе последней поездки: Валерия Шипулина, директор компании «Глобус», Воронеж: - Ситуация на рынке очень тяжелая. Сейчас наша основная деятельность - перебронирование и аннуляции на те направления, которые сейчас закрыты. А также работа с переносами броней прошлого года. Ситуация на выездном рынке туманная, перспектив пока не видно. Поэтому будем стараться продавать Сочи и Крым. Ирина Чугунова, руководитель компании «Алые паруса», Воронеж: - Туристического рынка сейчас почти нет. На мой взгляд, происходит уничтожение того туризма, к которому привыкли за последние годы наши клиенты. Развивать внутренний российский туризм важно. Да, этот туризм был успешным 30-40 лет назад. Но сейчас пытаются «достать из чулана» то, что было выброшено, отряхнуть от пыли и подать, как сегмент класса «люкс». В такой ситуации мы продаём то, что есть в продаже. В первую очередь это морские направления, а также Кавминводы, экскурсионкнные туры по Золотому кольцу, Карелию. Анна Крашенниникова, агентство «Мостур», Курск: - Ситуация на рынке плохая, в основном все страны закрыты. Остаётся всего несколько направлений, по которым достаточно тяжело работать. Потому что это дорогие направления. Да и Россия тоже стала дорогим направлением. Но мы верим, что, что туристы нас будут по прежнему любить и терпеть наши переносы туров по три-четыре раза. Очень надеемся, что пандемия пройдёт, и мы будем вспоминать это время, как страшный сон.... Каковы планы «Турбизнеса» на эту осень? В какие регионы отправятся участники workshop? Этой осенью мы рассчитываем, что наши мероприятия пройдут в рекордном количестве городов России и Ближнего Зарубежья — в сорока! В наших планах — Центральная Россия, Поволжье, Юг страны, Урал и Сибирь, а также Беларусь, Казахстан, Армения и Азербайджан. Программу осенней серии Worksop “Турбизнес» можно увидеть здесь. Отмечу, что в этом году мы впервые посетим Ханты-Мансийск и Нижневартовск, где до сих пор наши мероприятия не проводились. Кроме того, вернемся в города, в которых мы давно уже не были - Курган, Вологду, Брянск, Смоленск, Калугу. - Какие компании вы приглашаете принять участие в осенних роуд-шоу? Мы ждем, как всегда, туроператоров, в первую очередь — активно работающих на российском направлении, транспортные компании, отели и гостиничные цепочки, региональные представительства по туризму и зарубежные турофисы, страховщиков, IT-компании, предлагающие разработки в сфере туризма. Уже известно, что в осенней серии Workshop примут участие компании «Спектрум», «Росюгкурорт», «ТуртрансВояж» «Евроспорт», карельский турхолдинг "Родина" и другие. Количество мест ограничено, так что если вы хотите попасть в число участников главного осеннего роуд-шоу страны, стоит поторопиться! И еще один традиционнный вопрос: что нового ждет участников осенней серии Workshop «Турбизнес»? Понимая, что все наши участники сейчас находятся в непростом финансом положении, мы постарались максимально дифференцировать возможности участия в наших мероприятиях - можно участвовать очно и заочно, забронировать только рабочее место или дополнить его проведением мастер-классов Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:

- Личный кабинет участника воркшопа (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)

- Личный кабинет посетителей воркшопа (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop). Подробности на нашей странице www.tb-workshop.ru. Ждем вас среди участников нового осеннего регионального роуд-шоу «Турбизнес»! До встречи осенью!

