Мастер-класс Шандор Фабиан Руководитель Бюро советника по туризму посольства Венгрии в России Почему российские туристы любят Венгрию, и что нового ждет их на берегах Дуная и Балатона? Каковы итоги прошедшего высокого туристического сезона в Венгрии? Довольны ли Вы его результатами? Прошедший сезон стал просто успешным, а очень успешным! Гости из России добавили 24% ночевок только в Будапеште по сравнению с таким же периодом прошлого года в январе – сентябре. И это без учета альтернативных средств размещения вроде AirBnB, а ведь они дают пристанище значительному количеству молодых людей, среди которых это популярно. На вопрос, в чем секрет такого успеха, не существует однозначного ответа. Скажу так: некое объективное обстоятельство, то есть изменение курса европейской валюты в невыгодном для туристов отношении, заставило их повернуть голову в сторону Центральной Европы. И все увидели, что Венгрия обладает замечательными – впрочем, всегда существовавшими – преимуществами. Экономическая сторона: отличное соотношение цены и качества, за которое туристы и голосуют кошельками. Разнообразие турпродукта: здесь лидирует оздоровительное лечение на базе термальных и лечебных источников. Их только в Будапеште сто тридцать, и его поэтому называют «единственной в мире спа-столицей». А по всей Венгрии горячих ключей в десять раз больше. Термальные бани посещают 60% всех иностранных туристов, но для российских этот показатель составляет все девяносто. Далее, удобная близость Венгрии. Долететь до Будапешта из России можно быстрее, чем доехать до подмосковной дачи! Персональная безопасность туристов – тоже не последний фактор в наше бурное время. И наконец, гастрономические радости жизни, за которые отвечает в первую очередь венгерский гуляш – при активной поддержке двадцати двух винных регионов. Довольны ли вы объемом авиаперевозки между двумя странами? Когда я приехал сюда работать в 2013 году, существовал единственный рейс – «Аэрофлота» Москва–Будапешт. Сегодня венгерская столица связана с двумя главными российскими городами интенсивным прямым воздушным сообщением, а недавно добавился еще один рейс. В Дебрецен на востоке Венгрии начал летать из Москвы наш лоукостер Wizz Air. На его борту туда и обратно можно перелететь, если повезет, за четыре тысячи рублей. Что касается загруженности рейсов, то ее среднегодовой показатель – около 90%. Так что все замечательно. Но это не предел! Люди приезжают в Венгрию из разных концов России, и авиаторы строят соответствующие планы. Надеюсь, не за горами тот день, когда самолеты в Будапешт полетят из Казани. Какие города и регионы Венгрии принимают больше всего туристов из России, и какие еще неизведанные интересные места вы бы посоветовали агентствам и туристам? Несомненный лидер хит-парада – Будапешт. Культурная и экскурсионная программы, спа, велнес и лечение, красиво и вкусно – здесь есть все. Турпродукт номер два – озеро Хевиз, единственное в мире с лечебной термальной водой. Два часа езды от Будапешта, потратить надо всего 15 литров бензина. Представляете себе – зима, а вы под открытым небом принимаете горячую ванну? Поднимается в рейтинге замечательный бальнеологический курорт Хайдусобосло близ Дебрецена – вот вам прямой эффект развития авиасообщения. Летом очень многие устремляются к озеру Балатон. Большое будущее ждет южные районы Венгрии, где находятся весьма качественные термальные курорты. Некоторая отдаленность этих мест, я думаю, будет преодолена дальнейшим развитием коммуникаций. Венгрия – страна очень разнообразного отдыха. Это и оздоровительный туризм, и экскурсионный, событийный, гастрономический. А какие виды туризма еще малоизвестны россиянам? Что бы я добавил? Спортивный туризм как продолжение здорового образа жизни. В Будапеште ежегодно проводится несколько международных марафонов, которые собирают десятки тысяч людей. Ждем участников из России! Кроме того, в 2019 году Будапешт будет спортивной столицей Европы. Следите за календарем событий. Очень интересны, я считаю, дунайские круизы. Вена – Братислава – Будапешт; этот речной маршрут неописуемо эффектен. Города, когда их смотришь с воды, кажутся еще более красивыми. И прошу обратить внимание на ежегодный молодежный фестиваль «Сигет»: в этом году он собрал в Будапеште 565 тысяч человек. Россиян, мне сказали, было больше, чем в прошлом году. Какие планы у Венгерского управления по туризму на 2019 год? Какую помощь и маркетинговую поддержку вы, как представительство, будете оказывать турагентствам? Прежде всего, это обучение партнеров в формате онлайн-академии. И несмотря на существующее мнение о том, что выставки умирают, я придерживаюсь другого мнения: участвовать на главных выставочных площадках Российской Федерации нужно. Это вопрос не просто имиджа, но и общения. Само собой разумеется, состоятся воркшопы и презентации. Постараемся быть оригинальными и устраивать встречи, например, на кораблях, как мы уже делали в Москве и Санкт-Петербурге. Думаю, что затронем гастрономическую, культурную и оздоровительную темы. Возможно, поедем в регионы России. Эффективность таких встреч была апробирована в рамках совместных мероприятий Вышеградской четверки. Отмечу, что в прошлом году россияне провели в Будапеште 360 тысяч ночей. А сейчас мы смотрим в сторону полумиллиона!

