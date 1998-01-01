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23 марта
АТОР: Российские авиакомпании этим летом в Тунис не полетят
Единственным способом попасть в Тунис в разгар сезона будут рейсы Nouvelair из Москвы и Петербурга
Как сообщает сегодня АТОР, с высокой долей вероятности российские авиакомпании не возобновят полеты в Тунис в летнем сезоне-2023. Единственный вариант добраться до тунисских курортов на прямом рейсе – это чартеры авиакомпании Nouvelair Tunisie, билеты на которые можно приобрести отдельно от турпакета.
Как мы сообщали ранее, попытку перезапустить прямые регулярные перелеты в Тунис в феврале текущего года предпринял «Аэрофлот»: авиакомпания анонсировала запуск полетной программы в Энфиду с 30 мая с частотой три раза в неделю.
Тарифы с багажом в начале программы составляли 55 тыс.р. в обе стороны на одного пассажира, на пике сезона – от 68 тыс.р. на одного. Заявленное время перелета из Москвы в Энфиду составляло почти 9 часов. Однако через две недели после открытия продаж «Аэрофлот» снял рейсы в Тунис по причине низких объемов продаж.
Как пишет АТОР, у рынка еще была надежда на возвращение перелетов в Тунис в рамках сотрудничества нацперевозчика с туроператором «Библио-Глобус». Однако среди зарубежных направлений «Аэрофлота», на которых у «Библио-Глобуса» планируется блочная перевозка, Туниса не оказалось.
Как говорят эксперты, знакомые с ситуацией, у «Аэрофлота» остались слоты в Энфиду, но шансы того, что эта полетная программа все же состоится, крайне малы.
По данным АТОР, с вероятностью более 90% не будет чартерной программы в Тунис и на крыльях авиакомпании Red Wings. Туроператоры вели переговоры с перевозчиком, однако на текущий момент никакие договоренности так и не достигнуты.
Как сообщили источники АТОР, ввиду сложного и длинного маршрута стоимость рейсов в Тунис выходит слишком высокой для туристической перевозки.
Долгий перелет приводит к большому расходу топлива, и, как следствие, высокой стоимости авиабилетов (это видно на примере «Аэрофлота»). А типичная аудитория этого направления – бюджетная, такая стоимость перелета ей просто не «по карману».
Тем не менее, авиакомпания и туроператоры еще могут вернуться к рассмотрению полетов в Тунис при условии возможных сокращений или пересмотров полетных программ в Турцию.
Таким образом, единственной авиакомпанией, которая будет выполнять прямые перелеты из России в Тунис, является Nouvelair Tunisie. Чартерную программу в Монастир на крыльях Nouvelair с вылетами из Санкт-Петербурга и Москвы запускает тунисский турбизнес (туроператоры «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс»).
Полеты из Пулково стартуют 7 апреля, из Внуково – с 8 апреля. На первом этапе из обоих российских городов запланировано две частоты в неделю. Планируется, что к сезону количество рейсов увеличится до восьми в неделю. Время в пути – около 4,5-5 часов.
По сообщению пресс-службы петербургского аэропорта, с середины мая авиакомпания Nouvelair Tunisie планирует запуск еще одного рейса в столицу Туниса.
Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести отдельно от турпакета. На старте полетной программы из Петербурга в Монастир (7 апреля) на сайтах билетных агрегаторов билет в одну сторону стоит от 37,6 тыс.р. на человека, во второй половине мая-июне – от 47 тыс.р. в одну сторону на одного пассажира.
Из Москвы тариф на рейс в Монастир с вылетом 8 апреля – от 35,6 тыс.р. в одну сторону на одного пассажира, а в мае-июне перелеты существенно дороже – от 53,5 тыс.р. в одну сторону на одного человека. То есть только одни билеты на двоих туда и обратно обойдутся в мае и летом в 200 тысяч рублей.
В декабре 2022 года Тунис официально отменил все ковидные ограничения на въезд туристов. Российским отдыхающим для посещения этой страны нужен только загранпаспорт.
В 2022 году Тунис посетили всего около 10 тыс.россиян. В рекордном допандемийном 2019 году российский турпоток в Тунис превысил 672 тыс. визитов.
/TOURBUS.RU
Фото: piqsels.com
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