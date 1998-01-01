Рейсы в Тунис пропали из системы бронирования «Аэрофлота»

Ранее ожидалось, что национальный перевозчик начнет рейсы в аэропорт Энфида с 30 мая

Как сообщает сегодня АТОР, из системы бронирования «Аэрофлота» пропали рейсы в Тунис. О запуске полетной программы из Москвы в международный аэропорт Энфида-Хаммамет перевозчик заявил 7 февраля.

Российская национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать из Москвы в Энфиду (Тунис), сообщила тогда пресс-служба перевозчика.

Как сообщила компания, полеты из московского аэропорта «Шереметьево» в международный аэропорт «Энфида-Хаммамет» будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.

Вылет из Москвы в 11:05, из Туниса в 19:45 (время местное). Время в полете составит около 9 часов.

При этом стоимость билетов "туда-обратно" начиналась от 49 тысяч рублей.

В том, что «Аэрофлот» собирался лететь именно в аэропорт Энфида, эксперты АТОР рание увидели влияние туроператора «Библио-Глобус», который отлично знает тунисское направление и является официальным партнером национального перевозчика.

От Энфиды удобно добираться до таких популярных туристических центров как Хаммамет (в 45 км), Сусс (в 45 км), Монастир (в 78 км).

Источники АТОР полагали, что, как и по другим зарубежным направлениям «Аэрофлота», именно туроператор «Библио-Глобус» получит эксклюзивное право формировать туры в Тунис на основе блоков мест на рейсах национального перевозчика. Хотя не исключали, что небольшие блоки мест выделят и ряду других игроков, есть данные, что авиакомпания в этом году стала более лояльна к туроператорам.

Однако в конце прошлой недели билеты на новом направлении исчезли из продажи и расписания. По информации представителей нескольких туроператорских компаний, «Аэрофлот» снял рейсы в Тунис по причине их низкой потенциальной загрузки из-за высокой стоимости авиабилетов и долгого, почти 9-часового перелета.

Источники АТОР не исключают, что заявленный на маршрут Москва-Энфида лайнер А330 будет задействован на другом направлении.

Впрочем, по другой версии, «исчезновение» рейсов «Аэрофлота» в Тунис носит «временный характер», и связано с корректировкой полетных программ и расписания в пользу основного партнера-туроператора.

«Какие-либо однозначные выводы делать пока преждевременно. Летнее расписание не стабильно, возможны изменения в полетных программах. Официальных сообщений об отмене рейсов в Тунис агенты не получили, но определенная нервозность на рынке уже возникла. Было бы хорошо, если бы «Аэрофлот» разъяснил ситуацию», — сообщил один из представителей туротрасли.

АТОР направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать ситуацию с рейсами в Тунис. Ответа пока не последовало.

Как сообщалось ранее, тунисская авиакомпания Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом (Монастир) в апреле. Авиакомпания запустила рейсы в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга в августе прошлого года, на Новый год также предлагались рейсы на остров Джерба.

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и Тунисом нет.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com





