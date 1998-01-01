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Nouvelair возобновит полеты из Москвы в Тунис с 8 апреля

Ведущие туроператоры на тунисском направлении активно бронируют туры на базе запланированных рейсов

С 8 апреля тунисская авиакомпания Nouvelair возобновит полеты в Москву, - сообщили нам в пресс-службе аэропорта «Внуково». Рейсы будут выполняться два раза в неделю, с последующим увеличением в летний сезон, на лайнерах А-320 по маршруту Монастир-Москва.

«Авиакомпания Nouvelair является партнером международного аэропорта «Внуково» с 2017 года. Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран мира. Флот авиакомпании состоит из 10 воздушных судов типа А320-200», - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось также ранее, с 7 апреля тунисский перевозчик начнет полеты по маршруту Монастир — Санкт-Петербург.

Ранее РСТ сообщал, что основные операторы по Тунису «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» уже с конца января ведут ранее бронирование туров на базе запланированных регулярных рейсов Nouvelair из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир.

«Наличие прямой перевозки заметно подстегнуло спрос на направлении, бронирования идут с глубиной до октября, – заявил ранее гендиректор туроператора «Экспресс Тур» Хатем Амами. – Причем, туристы не только из Москвы и Петербурга, много запросов из регионов.

Сейчас Тунис – одно из самых недорогих зарубежных направлений для семейного отдыха, благодаря наличию во многих отелях all inclusive».

«Еще один плюс тунисского перевозчика – в стоимость билета включено горячее питание и багаж 20 кг плюс 8 кг ручной клади. Но, главное, несмотря на сложную ситуацию с перелетами из-за западных санкций, Nouvelair, в отличие от других перевозчиков, не пришлось удлинять маршрут, его время в пути, как и до спецоперации, занимает 3,5 часа из Санкт-Петербурга и 4 часа из Москвы.

Для зарубежных поездок на море с детьми таких вариантов на рынке сейчас мало. Это самое близкое зарубежное пляжное направление», – пояснил г-н Амами.

Профильный менеджер компании «Ванд» Екатерина Смирнова уверена, что благодаря прямой перевозке Тунис вполне можно рассматривать как достойную альтернативу Турции и Египта. «У Nouvelair удобное время вылета, хорошее обслуживание. Мы выставили на основе этих рейсов программы по раннему бронированию на весь летний сезон и отдельно на майские праздники. Их активно спрашивают.

Рейсы предлагаются по нормальным ценам, в итоге пакеты получаются действительно очень привлекательными», – рассказала она.

Напомним, что с 30 мая в Тунис планировал начать летать и «Аэрофлот». Как сообщила 7 февраля авиакомпания, полеты из московского аэропорта «Шереметьево» в международный аэропорт «Энфида-Хаммамет» планировалось выполнять на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. При этом стоимость билетов "туда-обратно" начиналась от 49 тысяч рублей.

Однако в конце февраля заявленные рейсы в Тунис неожиданно исчезли из систем бронирования авиакомпании. При этом сам «Аэрофлот» до сих пор никак не прокомментировал отмену или перенос начала этой программы.

В прошлом году Тунис посетило около 10 тыс. россиян. При этом в допандемийном 2019 году российский турпоток в Тунис превысил 670 тыс. человек.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com