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20 марта
Турбизнес Санкт-Петербурга проводит новое роуд-шоу в Приволжье

Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в четырех городах 28-31 марта


 

С 28 по 31 марта Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Это первое профессиональное мероприятие города на Неве подобного формата в этом году. В прошлом году одноименные роуд-шоу успешно прошли в 16 городах России и стран СНГ.

 

Делегация турбизнеса Санкт-Петербурга посетит четыре города Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Казань, Самару и Оренбург. Все эти города связывают с Петербургом давние и глубокие связи в самых разных сферах жизни – науке, экономике, производстве, образовании. Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между главными городами региона и Северной столицей способствует ежегодному росту потока туристов и деловых путешественников.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представляют все сектора туристического рынка – это и ведущие туроператоры, гостиницы, а также судоходная компания и музеи.

 

Посетителями мероприятий станут туристические агентства и туроператоры четырех крупных городов региона Приволжья.

В ходе презентаций они смогут познакомиться с десятками разнообразных туроператорских программ в Петербурге и его пригородах, гостиницами разных категорий и музеями; провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа; получить ответы на интересующие вопросы; заключить агентские контракты на нынешний год. А также выиграть в лотерее интересные призы, включая участие в инфотурах, экскурсиях и проживание в Санкт-Петербурге.

 

Участники делегации Петербурга в рамках роуд-шоу планируют представить региональным агентствам как популярные, классические места и маршруты на карте города и объекты показа Новой туристской географии, так и анонсировать туристские программы сезона весна-лето 2023. Традиционно в ходе своих выступлений туроператоры особое внимание уделят условиям сотрудничества с агентствами, их обучению, онлайн-системам бронирования туристских услуг и пакетных предложений.

 

Календарь проведения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

28 марта Нижний Новгород

29 марта Казань

30 марта Самара

31 марта Оренбург

 

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе

10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей

11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей турбизнеса из Санкт-Петербурга

12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов

14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.

  

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга

туроператоры: «Невские сезоны», «Премьера», «Тари Тур», «Арт-Тревел», «Музыка путешествий», группа компаний «Петротур», «Скан Тур», «Русь»

судоходная компания ASTRA MARINE

отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, «AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург»

музей Фаберже

 

Программа мероприятий роуд-шоу

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу!

 

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга


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