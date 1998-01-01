Новости Турбизнес Санкт-Петербурга проводит новое роуд-шоу в Приволжье Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в четырех городах 28-31 марта

С 28 по 31 марта Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Это первое профессиональное мероприятие города на Неве подобного формата в этом году. В прошлом году одноименные роуд-шоу успешно прошли в 16 городах России и стран СНГ. Делегация турбизнеса Санкт-Петербурга посетит четыре города Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Казань, Самару и Оренбург. Все эти города связывают с Петербургом давние и глубокие связи в самых разных сферах жизни – науке, экономике, производстве, образовании. Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между главными городами региона и Северной столицей способствует ежегодному росту потока туристов и деловых путешественников. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представляют все сектора туристического рынка – это и ведущие туроператоры, гостиницы, а также судоходная компания и музеи. Посетителями мероприятий станут туристические агентства и туроператоры четырех крупных городов региона Приволжья. В ходе презентаций они смогут познакомиться с десятками разнообразных туроператорских программ в Петербурге и его пригородах, гостиницами разных категорий и музеями; провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа; получить ответы на интересующие вопросы; заключить агентские контракты на нынешний год. А также выиграть в лотерее интересные призы, включая участие в инфотурах, экскурсиях и проживание в Санкт-Петербурге. Участники делегации Петербурга в рамках роуд-шоу планируют представить региональным агентствам как популярные, классические места и маршруты на карте города и объекты показа Новой туристской географии, так и анонсировать туристские программы сезона весна-лето 2023. Традиционно в ходе своих выступлений туроператоры особое внимание уделят условиям сотрудничества с агентствами, их обучению, онлайн-системам бронирования туристских услуг и пакетных предложений. Календарь проведения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» 28 марта Нижний Новгород 29 марта Казань 30 марта Самара 31 марта Оренбург Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе 10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей 11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей турбизнеса из Санкт-Петербурга 12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов 14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей. Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» • Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга • туроператоры: «Невские сезоны», «Премьера», «Тари Тур», «Арт-Тревел», «Музыка путешествий», группа компаний «Петротур», «Скан Тур», «Русь» • судоходная компания ASTRA MARINE • отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, «AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург» • музей Фаберже Программа мероприятий роуд-шоу Регистрация для участия обязательна! Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу! Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга

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