|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 марта
Турбизнес Санкт-Петербурга проводит новое роуд-шоу в Приволжье
Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в четырех городах 28-31 марта
С 28 по 31 марта Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга проводят профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!». Это первое профессиональное мероприятие города на Неве подобного формата в этом году. В прошлом году одноименные роуд-шоу успешно прошли в 16 городах России и стран СНГ.
Делегация турбизнеса Санкт-Петербурга посетит четыре города Приволжского федерального округа: Нижний Новгород, Казань, Самару и Оренбург. Все эти города связывают с Петербургом давние и глубокие связи в самых разных сферах жизни – науке, экономике, производстве, образовании. Прямое авиа- и железнодорожное сообщение между главными городами региона и Северной столицей способствует ежегодному росту потока туристов и деловых путешественников.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» представляют все сектора туристического рынка – это и ведущие туроператоры, гостиницы, а также судоходная компания и музеи.
Посетителями мероприятий станут туристические агентства и туроператоры четырех крупных городов региона Приволжья.
В ходе презентаций они смогут познакомиться с десятками разнообразных туроператорских программ в Петербурге и его пригородах, гостиницами разных категорий и музеями; провести деловые встречи с участниками в ходе воркшопа; получить ответы на интересующие вопросы; заключить агентские контракты на нынешний год. А также выиграть в лотерее интересные призы, включая участие в инфотурах, экскурсиях и проживание в Санкт-Петербурге.
Участники делегации Петербурга в рамках роуд-шоу планируют представить региональным агентствам как популярные, классические места и маршруты на карте города и объекты показа Новой туристской географии, так и анонсировать туристские программы сезона весна-лето 2023. Традиционно в ходе своих выступлений туроператоры особое внимание уделят условиям сотрудничества с агентствами, их обучению, онлайн-системам бронирования туристских услуг и пакетных предложений.
Календарь проведения роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
28 марта Нижний Новгород
29 марта Казань
30 марта Самара
31 марта Оренбург
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» в каждом городе
10.00-11.00 – приветственный кофе-брейк и регистрация посетителей
11.00-12.30 – презентация туристского потенциала Санкт-Петербурга и представителей турбизнеса из Санкт-Петербурга
12.30-14.00 – воркшоп, проведение индивидуальных встреч, розыгрыш призов
14.00-15.00 – фуршет для участников и посетителей.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга
• туроператоры: «Невские сезоны», «Премьера», «Тари Тур», «Арт-Тревел», «Музыка путешествий», группа компаний «Петротур», «Скан Тур», «Русь»
• судоходная компания ASTRA MARINE
• отели Wawelberg Hotel St. Petersburg, «AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург»
• музей Фаберже
Программа мероприятий роуд-шоу
Регистрация для участия обязательна!
Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу!
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72