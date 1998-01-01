Новости «Островок»: Российские туристы полюбили возвращаться в одни и те же отели Наиболее часто повторные бронирования в одном и том же объекте туристы совершают в крупных городах и турцентрах

Россияне любят возвращаться в отели, проживание в которых им понравилось: более 40% российских отельеров отмечают рост доли гостей, которые приезжают в объект размещения на отдых повторно. Такие данные показал опрос, проведенный сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» среди представителей российских гостиниц. По мнению участников рынка, лояльные гости являются важным фактором стабильности спроса и эффективности работы отелей в 2026 году. Тренд на повторные поездки подтверждается и аналитикой бронирований «Островка». По данным сервиса, за последние три года каждый десятый пользователь бронировал один и тот же объект размещения два раза и более (10,3%). Чаще всего речь идет об одном повторном визите – на такие приходится почти половина всех повторных бронирований (49%). Около 15% гостей возвращались в один и тот же отель трижды, 8% – четыре раза и более. Наиболее часто повторные бронирования в одном и том же объекте туристы совершают в крупных городах и туристических центрах. Так, например, за последние три года (2024-2026) доля таких бронирований в Москве составила 26%, во Владивостоке – 22%, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Иркутске, Воронеже, Смоленске, Хабаровске, Астрахани и Ставрополе – по 20%, в Новосибирске – 19%, в Сочи и Екатеринбурге – 16%. В то же время в небольших городах, подходящих преимущественно для короткого экскурсионного отдыха, доля повторных бронирований заметно ниже: например, в Зеленоградске и Суздале – 5%, Кисловодске и Светлогорске – 6%, Выборге – 7%, Коломне – 9%, Переславле-Залесском, Туле и Костроме – 10%. «Для отельеров гости, которые возвращаются снова – это не только более предсказуемый спрос, но и важный фактор экономики бизнеса. Стоимость привлечения нового клиента в среднем в 5-7 раз выше, чем удержание уже существующего, поэтому работа с лояльной аудиторией становится ключевым инструментом повышения эффективности. Отели, которые системно работают с постоянными гостями – через программы лояльности, персонализированные предложения и качественный сервис – быстрее наращивают загрузку и лучше проходят периоды низкого спроса. По сути, ключевым становится не просто привлечение любой ценой, а выстраивание долгосрочных отношений с гостями», – комментирует Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Островок. Кроме того, в рамках опроса отельеры поделились и другими наблюдениями об изменениях в поведении российских туристов. В частности, каждый третий отельер отмечает, что гости активнее стали оставлять отзывы после проживания (33%). Каждый седьмой заявляет о том, что туристы стали чаще использовать дополнительные услуги – приобретать питание, посещать спа или пользоваться услугами прачечной (14% респондентов). Еще 6% отметили, что гости чаще повышают категорию номера при заселении. Говоря о составе туристов, структура спроса в российских отелях остается стабильной. По данным «Островка», среди гостей отелей в 2025 и 2026 году преобладают пары без детей (51%), соло-туристы (32%) и семьи с детьми (12%). На компании взрослых приходится 5% бронирований. /TOURBUS.RU ИНФОГРАФИКА: "ОСТРОВОК"

