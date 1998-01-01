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Исследование:В этом сезоне россияне выбирают активный туризм

Согласно совместному исследованию “МегаФона” и сервиса “Островок”, в этом году каждое седьмое летнее путешествие приходится на активный отдых

Вместо традиционного пляжного отдыха россияне все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию “МегаФона” и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов “Острово”к, в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, вырос сразу на 30%, а каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направления для активного отдыха.



Самыми быстрорастущими направлениями для активного отдыха и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы.

Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради уникального опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха.

По данным “МегаФона”, рост интереса к сложным экспедициям, в том числе “к пингвинам в Антарктиду2, увеличился на 33%.

Эксперты “Островка” отмечают, что этим летом, помимо Мурманской области, самыми популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом самый заметный рост спроса со стороны российских туристов этим летом показывают регионы Дальнего Востока.

Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6.300 рублей — без изменений относительно прошлого года.

Россияне заранее планируют путешествия для активного отдыха. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала путешествия в направлениях для приключенческого туризма — в Камчатском крае, на Сахалине, в Мурманской области, на Алтае — один из самых продолжительных и достигает трех месяцев.

При этом по данным оператора, наибольший объем трафика на ресурсы, предлагающие приключенческие туры, пришелся на апрель, когда показатель оказался на 41% выше среднемесячного.

«Активные путешествия остаются одним из главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить уникальный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — отметият Ирина Козлова, управляющий директор сервиса “Островок”.

/TOURBUS.RU