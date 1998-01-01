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26 октября
Необычный Кронштадт: «Чумной» форт, Голландская кухня и загадки Обводного канала
Северная столица познакомила московских журналистов с нетривиальными и «вкусными» маршрутами
Познакомить с новой географией Северной столицы – такую цель поставил перед собой организатор пресс-тура для московских журналистов - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Непростительно приехать в Санкт-Петербург на несколько дней и не посетить Кронштадт. В советское время это было сделать затруднительно – он был закрытым, сейчас же, в этот «маленький, но гордый» город, основанный Петром I и изначально служившим главной базой Балтийского флота, может любой желающий.
Именно отсюда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания и именно здесь, в водах близ острова Котлин, находятся когда-то грозные и величественные морские крепости — форты Кронштадта, внесенные в список ЮНЕСКО. Оборонительная функция фортов давно ушла в историю, но это не мешает им постоянно привлекать в свои стены тысячи туристов, ведь чтобы лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями.
Тематическая экскурсия «Ногою твердой стать при море…» начинается с посещения нового уникального музея-макета «Фортов Кронштадта», где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта их неповторимым бытом и атмосферой. Так, Форт Александр I, основанный в 1836 г., который называют «Чумным», до сих пор ассоциируется в сознании людей с тайнами и загадками. Именно здесь расположилась противочумная лаборатория, в которой проводились опыты со смертельно опасным возбудителем. Отдаленная от берега постройка была идеальной для проведения секретных видов работ.
В 90-е годы прошлого века на территории форта были популярны дискотеки, а в начале XXI века здесь проходили съемки знаменитых сериалов «Морские дьяволы» и «Фаворский». В наши дни существует проект постройки на территории сооружения большого развлекательного комплекса, но в силу дороговизны пока никто не решился воплотить его в жизнь.
Экскурсию по фортам логично подкрепить водным путешествием на катере. В текущем сезоне 2022 появилась абсолютно эксклюзивная возможность пройти на катере по «Проводному», как его называли в начале – Кронштадтскому «Обводному» каналу. Эта закованная в гранит водная транспортная магистраль, отделяющая от города Адмиралтейство Кронштадта, хранит множество тайн. Так, никто пока не выяснил происхождение уникальной полигональной кладки канала – это загадка истории. 50-ти минутное путешествие озвучивается завораживающим баритоном заслуженного артиста России, Николая Бурова.
Незабываемым воспоминанием о Кронштадте станет посещение одного из главных достопримечательностей города - грандиозного Никольского Морского Собора с подъемом в подкупольное пространство. Сама история храма– трагична. Он строился 10 лет и был освящен в 1913 году. Но уже через 15 лет был разорен, закрыт и более 70 лет его помещения использовались под самые различные нужды. Лишь в 2013 году Морской собор был вновь отрыт для прихожан.
Знакомство с новейшими локациями Кронштадта продолжилось в музейно-историческом парке «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га можно прогуляться по Аллее героев российского флота, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней, заглянуть в яблоневый сад и даже, вспомнив детство, романтически покататься на качелях с видом на возвышающиеся над горизонтом громады фортов.
Ну, и, конечно, нельзя игнорировать и гастрономическую составляющую Кронштадта. Вначале стоит посетить, опять же, новый мультимедийный музей «Голландская кухня», где силами энтузиастов была восстановлена атмосфера конца 18 – начала 19 века, а повествование ведется от лица здания. Так, на острове Котлин в конце 18 века между Купеческой гаванью и Итальянским прудом располагалась небольшая деревянная кухня, где готовили пищу для судовых команд. Ведь приготовление еды на судах, стоящих в гаванях было строжайше запрещено: неосторожное обращение с огнём могло мгновенно погубить дорогие корабли.
Можно сказать, что голландская кухня в Кронштадте, с ее многообразием, смешением вкусов и свежим бризом новизны, - стала первой «кулинарной студией», где каждый кок, по сути, шеф-повар, мог проявить свои лучшие профессиональные навыки.
В ресторане Голландской кухни до сих пор можно отведать «Борщ с вишней» и «Ладожский судак-гриль на овощном соте» по «тем самым» голландским рецептам…
Кстати, если говорить о концептуальной кухне, то тут Питеру равных нет. В ресторане Avocado Queen, отмеченном гидом «Мишлен» и проектом рестораторов Аркадия Новикова, Антона Пинского и австралийского шеф-повара Глена Баллиса, акцент в меню сделан на полезных блюдах из авокадо. Его добавляют в салаты и роллы, готовят с осьминогом и ананасом кимчи, жарят с соте из морепродуктов, запекают с трюфелем и яйцом и готовят шоколадные шедевры.
А кафе «Вход с улицы» в пространстве «Бертгольд центр» - первый в России ресторан транзитного трудоустройства, где бездомные получают новые профессии. Более того, эти подопечные благотворительной организации «Ночлежка» в этом году стали номинантами премии «Что где есть в Петербурге», - модного гастросправочника, в котором ежегодно собираются лучшие блюда городского общепита.
В 2022-м, кстати, ресторанную отрасль горожане и гости города поддержали особенно объемно: номинантов премии оказалось более 150-ти! Что опять же, подтверждает звание Петербурга, как гастрономической столицы России.
Первая часть рассказа о путешествии по необычному Петербургу.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма С-Петербурга
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