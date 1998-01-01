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Сейшелы полностью открываются для туристов со всего мира

С 25 марта для посещения экзотических островов достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест

Власти Сейшельских островов с 25 марта разрешат въезд на архипелаг туристам со всего мира без прохождения карантина и сертификата о вакцинации, им понадобятся только справки о тестах, заявил министр иностранных дел и туризма архипелага Сильвестр Радегонде, - сообщает «Интерфакс».

"ПЦР-тест для въезда на Сейшелы должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прилета. Обязательный карантин будет отменен, и все туристы смогут свободно отдыхать в отелях, прошедших сертификацию", — цитирует его Сейшельское агентство новостей.

Он также отметил на пресс-конференции, что ношение масок, постоянная дезинфекция рук и социальное дистанцирование останутся обязательными для всех гостей. "Мы надеемся, что это даст экономике необходимую передышку, которая нужна стране. Спрос на отдых есть сейчас во всем мире, и Сейшелы — одно из потенциально востребованных направлений", — добавил министр.

Главный секретарь по туризму Сейшел Анн Лафортюн добавила, что туристы должны бронировать размещение только в сертифицированных отелях. По ее словам, всего на Сейшелах сертификаты безопасности получили 536 отелей и апартаментов из 700.

По словам г-жи Лафортюн, иностранные туристы смогут свободно перемещаться по всем островам архипелага, а также плавать на яхтах.

Шерин Фрэнсис из Совета по туризму Сейшельских островов в свою очередь отметила , что авиакомпании, которые уже выполняют рейсы на архипелаг, сохранят расписание полетов и могут увеличить число рейсов. По ее словам, планируется также возобновление рейсов "Аэрофлота" в страну.

В конце января власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Как напоминает информагентство, Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию.

Однако прямые рейсы тогда так и не были запущены, так как тогда Россия не вошла в перечень стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.

Между тем авиакомпания Qatar Airways 2 марта возобновила полеты из Москвы в Доху. Полеты будут выполняться в аэропорт Домодедово по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320, рассчитанном на 132 пассажира, - сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом пресс-служба особо подчеркнула, что "три рейса в неделю позволят соединить Россию с прекрасными курортами Мальдив и Сейшел".

/TOURBUS.RU

P.S. Cегодня вечером пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" сообщила, что со 2 апреля перевозчик начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Подробности - в нашем выпуске во вторник 9 марта.