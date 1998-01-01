Сегодня Qatar Airways возобновляет полеты из Дохи в Москву

Катар пока что закрыт для наших туристов, однако новые рейсы могут заинтересовать россиян, направляющихся на Занзибар, Мальдивы или Сейшелы

Авиакомпания Qatar Airways 2 марта возобновляет полеты из Дохи в Москву, при вылете из России у пассажиров попросят справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Полеты будут выполняться в аэропорт Домодедово по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320, рассчитанном на 132 пассажира, - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как уточняет пресс-служба перевозчика, справка о тестировании должна быть на английском языке, а тест сдан не ранее чем за 96 часов до вылета в одной из авторизованных лабораторий.

Кроме того, все пассажиры должны будут подписать согласие на предоставление результатов теста. Детям до 12 лет справки не нужны.

Как уточняет авиакомпания, список аккредитованных Роспотребнадзором лабораторий, уполномоченных выдавать справки, можно увидеть на сайте ведомства.

Справки о тестировании потребуются также россиянам при вылете рейсами Qatar Airways из аэропортов Танзании – с острова Занзибар, Дар-эс-Салаам и Килиманджаро. Авиакомпания предлагает обращаться в две авторизованные лаборатории на Занзибаре, где можно получить такую справку – The National Public Health Laboratory и Mnazi Mmoja Governement Hospital.

При этом, по информации «Интерфакса», въезд в Катар в настоящее время разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающихв страну отправляют на карантин.

При этом ранее в соцсетях Qatar Airways сообщала, что "три рейса в неделю позволят соединить Россию с прекрасными курортами Мальдив, Сейшел и Занзибара". Согласно информации на сайте перевозчика, билеты из Москвы на Мальдивы с вылетом в марте (туда и обратно, стыковка в Дохе) можно купить за 52 тыс. руб.

Между тем, по информации СМИ, в сам Катар российские туристы вряд ли смогут въехать раньше лета 2021 года. В прошлом месяце принимающая компания Discover Qatar сообщила, что все бронирования отелей, туров и экскурсий приостановлены как минимум до 31 мая и просила следить за обновлениями по допуску иностранцев на территорию страны.

При этом компания не исключила, что ограничения могут быть продлены и на более длительный срок.

/TOURBUS.RU