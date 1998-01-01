Россия возобновляет авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией

Решено восстановить ависообщении еще с двумя дальними странами, а также увеличить количество рейсов в Казахстан, ОАЭ, на Кубу и Мальдивы .

Как и ожидал наш портал, Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, следует из распоряжения правительства РФ.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран — решение о возобновлении авиасообщения на паритетной основе принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", — говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованного вечером в пятницу.

Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва — Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские острова по маршруту Москва — Виктория с периодичностью два раза в неделю.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", — отмечается в сообщении.

Кроме того, решено увеличить количество рейсов в Казахстан (по маршруту Москва — Нур-Султан до трех рейсов в неделю и по маршруту Москва — Алма-Ата до двух рейсов в неделю), Объединенные Арабские Эмираты (до семи рейсов в неделю с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику), на Кубу (до четырех рейсов в неделю) и Мальдивы (до восьми рейсов в неделю).

Как отмечает между тем Ассоциация туроператоров, Россия пока что не входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать на Сейшельские острова коммерческими рейсами. Несмотря на это, наши туристы все же могут попасть на острова. Для них есть три способа – довольно сложных и дорогих.

Первый – отбыть карантин 14 суток в одной из «безопасных» стран, причем только из «категории 1». Предварительно такие туристы должны направить заявку на посещение Сейшел в Управление общественного здравоохранения.

Второй способ – прилететь на бизнес-джете. Проживать туристы при этом могут только на сертифицированных островных курортах. Им нужен ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета на Сейшелы.

Для всех туристов, отбывших карантин в безопасных странах или прибывших бизнес-авиацией, действует правило – пробыть в одном сертифицированном отеле не менее 5 ночей не покидая его. Повторный ПЦР-тест будет выполнен на 6-й день (бесплатно)..

Третий способ – прибыть по морю на яхте и проживать именно на ней. Для этого судно должно не заходить никуда в течение 21 дня до прибытия на Сейшелы.

Прямых рейсов на Сейшелы пока никто из авиакомпаний Росии не заявлял.

Согласно официальной статистике Национального бюро статистики Сейшельских островов, в 2019 году в страну прибыли 12 403 туриста из России – это на 9,16% больше, чем в 2018 году (11 362).

Для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза. Туристическая виза может быть оформлена непосредственно по прилету в Аддис-Абебу. Остальные типы виз оформляются через посольство.

В условиях пандемии, по информации АТОР, все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров.

На сайте Ethiopian Airlines, по информации АТОР, уже есть билеты на рейсы Москва - Адис-Абеба по цене от 28,4 тыс. руб. на человека в одну сторону (прямой рейс с остановкой в Афинах). Время в пути – 9 часов 25 минут, рейсы предполагается выполнять на лайнерах Boeing 787 трижды в неделю.

Между тем, напоминают СМИ,недавно в стране произошло обострение конфликта между правительством и серпаратистами региона Тыграй. Конфликт вылился в сотни погибших и тысячи беженцев.

Эфиопия для россиян всегда была немассовым туристическим направлением. По данным Пограничной службы ФСБ, Эфиопию в 2019 году посетили 6427 граждан России, из них с целью туризма – 4220 человек.

/TOURBUS.RU