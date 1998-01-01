Основатель Anex Tourism получит доли «Интуриста» и «Библио Глобуса»

Как сообщает РБК, проживающий в турецкой Анталье Нешет Кочкар в последних числах июля стал владельцем 6,71% акций британского концерна Thomas Cook Group.

Нешет Кочкар, новый акционер Thomas Cook Group, известен на туристическом рынке как основатель турецкой группы Anex Tourism. В Турции ей принадлежит несколько отелей и принимающие туристов из России, СНГ и Европы компании. Входит в группу, среди прочих, и российский туроператор Anex Tour. При этом гендиректор Anex Tour Азамат Шамырканов отказался комментировать РБК инвестиции основателя турецкой Anex Tourism.



Пакет нового совладельца, исходя из котировок акций Thomas Cook Group на закрытии торгов 30 июля, стоил почти £6,9 млн. В среду, 31 июля, когда рынок узнал о новом акционере, ценные бумаги подорожали на Лондонской фондовой бирже к 16:30 мск на 36%, до £6 за штуку. Капитализация всей Thomas Cook Group превысила, таким образом, £137 млн, - сообщает РБК.



Отметим, что Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн. Долг на конец финансового года — £389 млн.

При этом, как мы сообщали ранее, 11 июля было официально объявлено, что китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group за 750 млн фунтов ($940 млн).

«Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», - прокомментировал тогда сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.

Добавим, что сейчас Fosun Tourism Group владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

Напомним, что в России вот уже девять лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист». Кроме того, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус».

Как сообщили тогда в РСТ, «после завершения всех формальностей, включая одобрение регулирующих органов в нескольких странах, Thomas Cook станет единоличным владельцем российского туроператора. Предполагается, что это произойдет после биржевого аудита к 1 ноября 2019 год.

Выплаты владельцам российского туроператора будут производиться поэтапно. Сейчас, после закрытия сделки, продавец получит первый транш в размере $10 млн. Второй, также $10 млн, – в январе 2020 года. Оставшиеся $130 млн прежние владельцы "Библио Глобуса" должны будут заработать – в их распоряжении остается вся прибыль за три последующих года управления компанией".

По информации СМИ, оборот Thomas Cook Group в России в предыдущем финансовом году достиг $205,5 млн, операционный убыток — $2,9 млн, чистый убыток — $7,5 млн.

В 2017 году принимающая компания Anex Tourism в Турции обслужила более 946 тыс. туристов, местный турецкий партнер «Интуриста» — 410 тыс., «Библио Глобуса» — 228 тыс., свидетельствуют последние доступные данные турецкой Ekin Group.

Аналогичный показатель принимающей компании Coral Travel — 1,1 млн человек, «Пегас Туристик» — 877 тыс., TEZ Tour — 551 тыс.

/TOURBUS.RU



