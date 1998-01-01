Thomas Cook cтанет китайским

Стало известно о покупке китайской компанией Fosun туроператорского бизнеса холдинга Thomas Cook, в который входят, в частности, компании «Интурист» и «Библио Глобус»

Китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group за 750 млн фунтов ($940 млн), сообщила пресс-служба холдинга. При этом авиакомпания Thomas Cook продана не будет, хотя Fosun также получит в ней долю.

"В соответствии с предложением Fosun, в бизнес Thomas Cook будет вложено дополнительно 750 млн фунтов, которые обеспечат компании достаточную ликвидность в течение сезона зима - 2019/ 20 и финансовую гибкость для инвестиций в будущие бизнес-проекты. По завершении процесса рекапитализации новая структура получит новые возможности для развития", — говорится в сообщении компании.

«После оценки широкого спектра вариантов сокращения нашего долга и перевода наших финансов на более устойчивую основу, правление приняло решение двигаться дальше с планом рекапитализации бизнеса, поддержанным значительными инвестициями от нашего давнего акционера Fosun и наших основных банков-кредиторов.

Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», - прокомментировал сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.

Отметим, что сейчас Fosun Tourism Group владеет долей акций холдинга в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира. Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

Как ожидается, Fosun получит контрольный пакет акций туроператора Thomas Cook и миноритарную долю в авиакомпаниях группы. "Планы по продаже авиакомпании Thomas Cook Airlines в настоящий момент приостановлены в ожидании результатов рекапитализации. План рекапитализации в конечном итоге снимет долговые обязательства в размере 300 млн фунтов, согласованные в мае 2019 года", — уточнили в пресс-службе.

Предлагаемая рекапитализация не повлияет на коммерческие обязательства Thomas Cook Group перед партнерами и поставщиками, - подчеркивают в компании.

Относительно нынешнего положения дел в холдинге его пресс-служба сообщила, что "в целом туристический летний продукт продан на 75%, немного опередив аналогичный период прошлого года. Продажи турпакетов снизились на 9%, что в значительной степени согласуется со снижением потенциала риска для поддержания увеличения средней цены турпродукта на 2%. Несмотря на то, что в последние недели в бронировании наблюдалось заметное улучшение темпов продаж, маржинальность бизнеса остается невысокой из-за жесткой конкуренции и высоким уровнем рекламной активности всех участников и предположительно останется на уровне прошлого года".

Отметим, что Thomas Cook – крупнейший международный туристический холдинг со штаб-квартирой в Лондоне, объем его продаж за год (на сентябрь-2018) составил 9,6 млрд фунтов. Компания владеет многочисленными брендами в сфере туроператорского и гостиничного бизнеса (всего около 200 отелей на 40 тыс. комнат), а также собственной авиакомпанией, парк которой насчитывает более 30 самолетов.

Напомним, что в России вот уже 9 лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист». Кроме тогго, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус».

Как сообщили тогда в РСТ, «после завершения всех формальностей, включая одобрение регулирующих органов в нескольких странах, Thomas Cook станет единоличным владельцем российского туроператора. Предполагается, что это произойдет после биржевого аудита к 1 ноября 2019 год.

Выплаты владельцам российского туроператора будут производиться поэтапно. Сейчас, после закрытия сделки, продавец получит первый транш в размере $10 млн. Второй, также $10 млн, – в январе 2020 года. Оставшиеся $130 млн прежние владельцы "Библио Глобуса" должны будут заработать – в их распоряжении остается вся прибыль за три последующих года управления компанией".

/ TOURBUS.RU