Новости В столице Туниса прогремели два взрыва Туроператоры обсуждают, сказались ли на туристах последствия двух терактов, совершенных вчера в центре тунисской столицы

В результате двух взрывов, прогремевших почти одновременно в четверг в столице Туниса, погиб один человек, сообщил французский телеканал BFM-TV со ссылкой на тунисские власти. По их данным, жертвой терактов стал сотрудник полиции. Кроме того, еще восемь получили ранения. Среди них — мирные жители. Сообщается также, что первый взрыв произошел в районе улицы Шарля де Голля — недалеко от посольства Франции, второй — близ отделения полиции. По предварительным данным, взрывные устройства привели в действие террористы-смертники. "Посольство находится в контакте с компетентными органами. По текущей информации, данных о пострадавших российских гражданах нет", — сообщили, в свою очередь, в посольстве РФ в Тунисе. Как рассказала нам Лариса Аханова, руководитель пресс-службы туроператора «TUI Россия», «эти взрывы прогремели вдалеке от туристических маршрутов. Туристическая инфраструктура страны на курортах работает в обычном режиме. Все отели, туристические объекты круглосуточно контролируются силами безопасности и находятся под охраной и защитой тунисского правительства. Туристы не высказывают беспокойство. Ограничений по экскурсионным программам и маршрутам нет. Кроме российских туристов, на курортах Туниса сейчас много европейцев. Здесь традиционно сильно влияние французского и итальянского рынков. Самый большой наплыв туристов на направлении ожидается в августе». «На курортах Туниса обстановка спокойная, от отдыхающих туристов "Библио Глобус" обращений для досрочного прерывания отдыха нет», - заявила нашему корреспонденту Светлана Бешанова, PR-менеджер туроператора «Библио Глобус». По подсчетам АТОР, в настоящий момент на курортах Туниса, по предварительным оценкам, могут находиться порядка 40 тысяч организованных туристов из России. Опрошенные ассоциацией туроператоры также сообщают, что отдыхающие в Тунисе российские туристы находятся по меньшей мере в ста километрах от столицы страны. «Туристы отдыхают на курортах Сусс, Хаммамет, остров Джерба. В городе Тунис никто из наших туристов не проживает. На всех курортах Туниса ситуация спокойная», – сообщили в пресс-службе компании ANEX Tour. «В целом обстановка в Тунисе спокойная, взрывы расцениваются как одноразовые политические акции. Туроператор находится в постоянной связи с посольством РФ в Тунисе и отдыхающими. Никаких специальных рекомендаций по ограничению турпотока в Тунис не было ни со стороны российских компетентных органов, включая Ростуризм и посольство РФ в Тунисе, ни со стороны специально уполномоченных на это органов Тунисской Республики. Мы уверены, что никаких проблем с российскими туристами, отдыхающими на курортах Туниса, не возникнет», – отмечают в PEGAS Touristik. По данным туроператора «Интурист», на курортах Туниса с вечера четверга усилены меры безопасности, но при этом комендантский час не вводился. Все иностранные и российские туристы продолжают свой отдых на курортах Туниса. «Даже после терактов 2015 года во время режима ЧС на передвижение гражданского населения ограничений не накладывалось. Как правило, во время усиленных мер безопасности в Тунисе вводится тотальная проверка ко всем подозрительным личностям среди местного населения, однако туристов эта история вообще никак не затрагивает», - добавили эксперты. Напомним, что последние два крупных теракта, в результате которых погибли десятки иностранных туристов, включая россиян, произошли в Тунисе в марте и июне 2015 года. Эти трагические события нанесли тогда крупный ущерб туристическому имиджу страны. /TOURBUS.RU

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