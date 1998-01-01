Новости Горячие новости Назначен новый министр туризма Греции/ Названа основная версия причин крушения SSJ-100/ Российский турист разбился на параплане в Турции

Назначен новый министр туризма Греции В Греции в должность вступил новый министр туризма — Афанасиос Теохаропулос (на фото), который сменил на этом посту Елену Кундуру, сообщили в пресс-службе Минтуризма страны. «Афанасиос Теохаропулос вступил в должность министра туризма Греции. На торжественной церемонии в министерстве он отметил важную роль сектора туризма для национальной экономики и его вклад в развитие страны», — говорится в сообщении. По словам нового министра, туризм играет роль катализатора и неразрывно связан с производственным процессом. Кроме того, отрасль является национальным делом и основана на гармоничном сотрудничестве всех вовлеченных сторон. Прежний министр туризма Елена Кундура подала в отставку в связи с намерением участвовать в выборах в Европарламент. На церемонии передачи дел она отметила, что в последние четыре года туризм в Греции развивался очень хорошо: вырос и иностранный турпоток, и в целом доходы отрасли. Греция в 2018 году приняла 33 млн иностранных туристов, это рекордный показатель за все годы. Названа основная версия причин крушения SSJ-100 Основной версией в расследовании катастрофы самолета SSJ-100 "Аэрофлота", жертвами которой стал 41 человек, стали действия пилотов. Как пишет сегодня "Коммерсантъ", параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП. Подозрения в адрес пилотов связаны с их действиями при посадке, когда электростатический разряд пробил фюзеляж и вывел из строя автоматику управления самолетом. Заход в ручном режиме, по мнению близких к расследованию аварии источников газеты, оказался сложным: пилоты могли ориентироваться только на показания приборов и собственные навыки. Из-за неизрасходованного топлива Superjet садился с максимальной массой. Это создало дополнительные трудности для приземления. Самолет снизился к взлетно-посадочной полосе с перелетом более километра и превышением путевой скорости на 30 км/ч. Даже в таких условиях посадка, по мнению экспертов, была вполне безопасной. Но в результате еще одной возможной ошибки летчиков самолет слишком жестко коснулся колесами бетонки и совершил несколько отскоков от ВПП. Стойки шасси продавили топливные баки самолета, керосин из них выплеснулся на двигатели и загорелся. Пассажиры из задней части самолета получили травмы из-за "прыжков" лайнера и не могли выбраться из салона самостоятельно. Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание, пишет "Коммерсантъ". Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила изданию, что среди других версий рассматриваются недостаточная квалификация диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самого воздушного судна и даже неблагоприятные метеоусловия. Окончательные выводы о причинах происшествия сделают специалисты МАК и Следственного комитета. Российский турист разбился на параплане в Турции Российский турист, 44-летний Андрей Куринин, разбился на параплане в турецкой провинции Фетхие, сообщает турецкая газета Karar. «Российский турист Андрей Куринин погиб при прыжке с парапланом с горы Бабадаг, он не справился с управлением и упал в море. Приехавшие на место происшествия спасательные службы достали мужчину из воды, он скончался по дороге в больницу», — пишет издание. Как отмечает Karar, россиянин был опытным парапланеристом. Он предоставил организаторам прыжков документ, подтверждающий его квалификацию, поэтому занятия проходили без инструктора. По данным газеты, почти месяц назад еще двое туристов погибли по время прыжка с парапланом с горы, они разбились о скалы. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка