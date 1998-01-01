Новости «Закрытое небо» над Пакистаном и Индией – развитие событий Эксперты туррынка и представители авиакомпаний комментируют изменение авиамаршрутов на фоне продолжающегося пакистано-индийского конфликта

По информации СМИ, сегодня продолжился разгоревшийся на этой неделе пакистано-индийский военный конфликт. Так, сообщается, что сегодня утром индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени (03:30 мск). Перестрелка продолжалась около часа. Информации о пострадавших не поступало. Напомним, что во вторник авиация Индии подвергла бомбардировке лагерь террористов в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ нанесли авиаудар по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя. В связи с обострением воздушное пространство над приграничными областями Индии и Пакистана закрыто для транзитных международных рейсов. В среду несколько рейсов российских авиакомпаний в азиатские страны были вынуждены совершить незапланированные посадки из-за сообщения о закрытии неба. Как отметил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, «в текущей ситуации авиакомпании будут использовать альтернативные маршруты для полетов в Таиланд, Вьетнам, Индию, время полетов увеличится. Также не исключены промежуточные посадки самолетов для дозаправки, ряд авиакомпаний сейчас прорабатывают такую возможность". Говоря о возможном росте цен в сложившейся обстановке, г-н Горин заметил, что пока вся перевозка осуществляется по старым ценам. "Какой-либо информации об изменении стоимости полетов нет. Поднимутся ли цены в будущем? Это будет зависеть от сроков ограничения полетов", — заключил он. В то же время пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила сегодня, что «маршруты из многих российских городов в Юго-Восточную Азию – Таиланд, Вьетнам, Китай – пролегали через проблемные территории. Обходные пути увеличивают время полета, что может повлиять на все расписание, тем более что часть рейсов уже вынужденно задержались». В частности, сегодня стало известно, что два рейса iFly из Москвы на тайский Пхукет и обратно задержаны почти на сутки из-за закрытия воздушного пространства над Индией и Пакистаном. Так, рейс iFly F7 9557 из Москвы в Пхукет должен был вылететь в среду в 16:25, но его вылет перенесли на 11:45 четверга (задержка на 19 часов). Этот же борт (рейс F7 9558) из Пхукета должен был вылететь в 03:55 мск в четверг, но вылет отложен как минимум до 21:30 мск (задержка более чем на 17 часов). Как отметил в интервью «Интерфаксу» руководитель отдела внешних коммуникаций авиакомпании iFly Александр Коровка, среднее время в полете этих рейсов увеличилось на 1,5-2 часа. Ранее "Аэрофлот" в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана изменил время вылета пяти рейсов в Азию и обратно. Так, меняется время вылета из Шереметьево самолетов в Пекин, Шанхай и Бангкок, а также обратно в Москву — из Пхукета и Дели, сообщается на сайте перевозчика. Между тем представитель авиакомпании "Россия" сообщил СМИ, что изменение маршрутов в страны ЮВА не сильно повлияет на продолжительность полетов. "По предварительным расчетам, которые зависят в том числе от метеоусловий, полетное время увеличится не более чем на час", — сказал он. Ситуация затрагивает рейсы "России", выполняемые из Москвы в Денпасар (Бали), Коломбо (Шри-Ланка), Бангкок и Пхукет (Таиланд), уточнил представитель компании. В то же время тайский нацперевозчик Thai Airways сообщил сегодня о возобновлении рейсов из Бангкока в Европу и в том числе в Россию, отмененных в среду из-за закрытия неба в результате обострения конфликта Индии и Пакистана. «Рейсы в Европу возобновлены по маршрутам, проложенным в обход Пакистана. Авиакомпания получила разрешение на пролет через воздушное пространство Китая. Днем 28 февраля будут выполнены рейсы в Стокгольм, Лондон и Франкфурт. Рейс в Москву TG974 также будет выполнен, но вылетит с опозданием. В ночь на 1 марта будут выполнены рейсы в Лондон, Мюнхен, Париж, Брюссель и другие европейские столицы», — говорится в сообщении. Для рейсов в Маскат (Оман) будут отменены посадки в Карачи (Пакистан). Также отменены рейсы между Бангкоком и Лахором (Пакистан). Авиакомпания советует пассажирам уточнять время вылета рейса на ее сайте и табло аэропортов. Пассажиры могут также сдать билеты или обменять их без штрафов. Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс Thai Airways в Москву, отмененный 27 февраля, должен прибыть в четверг в 23:00. Рейс за 28 февраля пока задерживается на четыре часа, время прибытия – 21:09. /TOURBUS.RU

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