Новости Российские авиакомпании экстренно меняют маршруты после закрытия воздушного пространства Индии и Пакистана На фоне развернувшегося между двумя странами пограничного конфликта российские авиакомпании, в том числе летающие в Таиланд и Вьетнам, меняют схему полетов

Воздушное пространство Индии севернее Дели сегодня было полностью закрыто, сообщает издание Times of India. Это подтверждается и информацией международной службы слежения за авиасообщением Flightradar. Ранее авиасообщение над приграничными областями Индии и Пакистана было закрыто для транзитных международных рейсов. Напомним, что, по информации СМИ, сегодня пакистанские самолеты нарушили воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир, однако в итоге были вынуждены повернуть назад в связи с действиями индийской авиации. По данным СМИ, один пакистанский истребитель был сбит. В то же время представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета. Во вторник группа самолетов ВВС Индии нанесла удар по позициям боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на пакистанской территории. Секретарь по иностранным делам МИД Индии Виджай Гокхале позднее заявил, что налет был произведен из-за нежелания пакистанских властей разобраться с террористической угрозой на своей территории, а также из-за подготовки боевиками новых акций против Индии. Он напомнил, что "Джаиш-е-Мухаммад" несет ответственность за террористический акт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности. СМИ сообщали, что в индийском военном командовании указали на причастность спецслужб и военных Пакистана к теракту. Власти Пакистана также закрыли сегодня воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией. Это следует из сообщения в международной системе извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen). Согласно уведомлению NOTAM, на данный момент воздушное пространство закрыто до 02:59 мск 28 февраля. Аналогичное сообщение выпущено также международным аэропортом Карачи. На этом фоне пресс-служба авиакомпании Azur Air сегодня сообщила, что два ее лайнера экстренно развернулись в сторону России. «В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, с целью обеспечения безопасности полётов, КВС рейсов ZF-7747 Москва – Фукуок и ZF-7833 Санкт-Петербург – Краби приняли решение вернуться на территорию России. Посадка рейсов будет производиться в Екатеринбурге в штатном режиме. После замены экипажа пассажиры продолжат полёт к местам отдыха другим, безопасным и согласованным с авиационными властями маршрутом», - говорится в сообщении перевозчика. Как сообщает АТОР, авиакомпании Nord Wind также пришлось экстренно менять маршрут рейса N4 2478 рейс Пхукет – Москва (на борту находился 441 пассажир. На момент оповещения Росавиации борт находился в небе. Время в пути самолета по альтернативному маршруту увеличилось на 1 час 40 минут, поэтому он сядет в Минеральных водах на дозаправку. После этого пассажиры будут доставлены в Москву. «Остальные рейсы компании в Таиланд будут выполняться без промежуточной посадки – самолеты будут заправляться заранее с учетом увеличения времени в пути», - сообщили в NordWind. Как сообщает АТОР, авиакомпании Nordwind также пришлось экстренно менять маршрут рейса N4 2478 Пхукет – Москва (на борту находился 441 пассажир. На момент оповещения Росавиации борт находился в небе. Время в пути самолета по альтернативному маршруту увеличилось на 1 час 40 минут, поэтому он сядет в Минеральных Водах на дозаправку. После этого пассажиры будут доставлены в Москву. «Остальные рейсы компании в Таиланд будут выполняться без промежуточной посадки – самолеты будут заправляться заранее с учетом увеличения времени в пути», - сообщили в Nordwind. В авиакомпании «Россия» также сообщили, что будут строить маршруты облета территории Пакистана и Кабула. В связи с этим произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов, выполняемых авиакомпанией. Воздушные суда, следующие по трем из них, вынуждены совершить промежуточные посадки для дополнительной заправки топливом. Рейсы из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876) для дозаправки приземлятся в аэропорту Шарджи (Объединённые Арабские Эмираты). Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок (SU6275) совершил посадку на запасной аэродром по маршруту следования в аэропорту Ташкента. В авиакомпании IFly сообщили о задержке вылета рейса F7 9882 из Саньи в Москву (Жуковский). Вылет задерживается до момента получения подтверждения от Китая и стран участников обходного маршрута. «В данный момент мы ждем разрешения от китайских властей на изменение маршрутов полетов в обход Пакистана. Рассматривается возможность перелета над территорией Ирана», - сообщили в авиакомпании. Рейс из Внуково на Пхукет авиакомпании IFly 27 февраля (и обратный рейс 28 февраля) будет лететь на час дольше. Рейсы выполняются на лайнере A330, дозаправка не потребуется. /TOURBUS.RU

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