Новости Garuda Indonesia вновь хочет связать Россию и Бали Эксперты комментируют вторую попытку индонезийского авиаперевозчика прийти на российский рынок

Авиакомпания Garuda Indonesia может запустить прямой рейс из Москвы в Денпасар на индонезийском острове Бали, сообщил вчера чрезвычайный и полномочный посол страны в России Вахид Суприяди. «На прошлой неделе в Москву приезжал генеральный директор индонезийской компании Garuda Indonesia, он заявил о желании запустить прямое авиасообщение между Москвой и Денпасаром. Планируется, что рейс будет осуществляться три раза в неделю», — сообщил посол в ходе совместной презентации турофиса Индонезии в России (VITO) и туроператора Coral Travel. Напомним, что национальный индонезийский перевозчик уже собирался поставить подобные рейсы летом 2017 года. Г-н посол отметил, что в октябре 2018 года авиакомпания "Россия" запустила прямой рейс Москва – Денпасар. "Это было очень важно. Нынешние события – показатель того, что турпоток между Россией и Индонезией будет расти", — заметил он. В компании Coral Travel, в свою очередь, сообщили, что, благодаря открытию прямого рейса из Москвы в Денпасар, с октября 2018 года по январь 2019 года продажи туров в Индонезию выросли вдвое. Как сообщает АТОР, кроме регулярного рейса Coral Travel в этом году планирует поставить на Бали и чартеры из крупного регионального центра - скорее всего, в зимнем расписании. Сегодня существующие объемы перевозки на Бали из Москвы с наличием прямых рейсов «России» и удобных стыковочных перелетов Singapore Airlines, Qatar Airwais и Emirates пока позволяют удовлетворить текущий спрос, - отмечают они. По словам представителя Qatar Airways, выполняющей стыковочные рейсы на Бали, только эта компания сейчас фиксирует до тысячи бронирований в месяц на Денпасар. С возможным же появлением летом рейсов Garuda из Москвы необходимость чартера именно из столицы на Бали не столь очевидна, считают эксперты. Наблюдатели склоняются к тому, что Coral Travel может решиться на постановку чартерной цепочки в зимнем сезоне 2019 года из одного из крупных региональных центров России. В этом они апеллируют к тому, что в декабре 2017 года Coral Travel уже ставил чартеры на Бали из Екатеринбурга. Рейсы, выполнявшиеся с частотой один раз в 12 дней, демонстрировали хорошую загрузку, но эта программа была свёрнута из-за ситуации с извержением вулкана Агунг на Бали. Тогда, в пиковом зимнем сезоне 2017/18 годов, из-за Агунга островной курорт не досчитался значительной части иностранного турпотока вследствие отмены рейсов множества авиакомпаний. Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», отмечал ранее в беседе с нами, что «успех новых рейсов Garuda Indonesia во многом будет зависеть от тарифов, которые предложит авиакомпания, поскольку сейчас, в отсутствие прямых рейсов, перевозка дорогая, а это негативно отражается на потоке. Туристы, видя цену тура, переориентируются на более бюджетные направления, такие как Вьетнам или Индия. Если тарифы будут адекватные, стоимость тура понизится, а это значительно простимулирует поток». При этом гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян считает, что «прямая авиаперевозка индонезийской авиакомпании будет востребована у участников туристического рынка, если стоимость авиабилетов будет не более чем в полтора раза выше стыковочных перелетов». Напомним, что в прошлом году Индонезию посетило 125,7 тыс. российских туристов, что на 7% больше, чем годом ранее (110,5 тыс.) и в два раза больше, чем в 2015 году (65,7 тыс.). /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка