Новости Garuda Indonesia будет трижды в неделю летать из Москвы в Джакарту Туроператоры, работающие на индонезийском направлении, комментируют предстоящее начало полетов в Россию одной из лучших мировых авиакомпаний

Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia с августа планирует выполнять между Джакартой и Москвой три рейса в неделю. Об этом на встрече с послом России в Индонезии Михаилом Галызиным заявил исполнительный директор авиакомпании Garuda Indonesia Ариф Вибово, сообщает портал «Рамблер.Путешествия». «Мы пытаемся ускорить работу по запуску прямых рейсов в Москву из Джакарты в августе. Мы будем летать три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330-200», — приводятся в пресс‑релизе авиакомпании слова гендиректора. Предполагается, что Garuda Indonesia в Москве будет базироваться в Шереметьево, так как индонезийский перевозчик, как и «Аэрофлот», входит в альянс SkyTeam. Практически все входящие в этот альянс иностранные авиакомпании (кроме Vietnam Airlines), летающие в российскую столицу, обслуживаются в Шереметьево. По информации портала, в Индонезии ожидают, что открытие прямого регулярного рейса между Россией и Индонезией поспособствует значительному росту турпотока россиян в азиатскую страну. В Джакарте рассчитывают, что в этом году число туристов из России, посетивших Индонезию, превысит 100 тысяч человек. Согласно официальной статистике Министерства туризма Индонезии, рост турпотока из России в первой половине 2016 года составил 14 %. В настоящее время между Россией и Индонезией существуют чартерные рейсы — все они выполняются в аэропорт Денпасар на Бали. Напомним, что Garuda Indonesia — национальный перевозчик Индонезии. В ее флоте 194 лайнера. Входит в семерку лучших авиакомпаний мира, имеющих высший рейтинг Skytrax — пять звезд. В рейтинге прошлого года индонезийский перевозчик был признан авиакомпанией с лучшим в мире персоналом на борту. А в опросе TripAdvisor путешественники назвали Garuda Indonesia одной из самых любимых авиакомпаний мира (9-е место). Анатолий Зубенко, эксперт по Индонезии компании ITM Group, в беседе с нашим порталом положительно оценил решение Garuda Indonesia выполнять рейсы между Джакартой и Москвой: «Это будет код-шеринг с «Аэрофлотом», до пляжных направлений мы в любом случае добираемся с пересадкой, в данном случае будет пересадка в Джакарте, главное здесь – цена. Если говорить о спросе, то мы уже полностью закрыли продажи до марта, это лучшая динамика за последние пять лет. Рост продаж мы связываем со стабилизацией экономики и доступностью Индонезии по отношению к конкурентам – Вьетнаму, Шри-Ланке. Так, цена перевозки до Вьетнама а/к Vietnam Airlines находится на уровне 40 тыс., на этом же уровне находится и авиатариф до Индонезии, при этом последняя ассоциируется у наших туристов с большей экзотикой, к тому же в стране очень большая и интересная отельная база. Сейчас активно идут продажи на лето, надеемся, что тенденция роста на направлении продолжится». Татьяна Сорокина, специалист отдела Индонезии компании «Русский Экспресс», также говорит о хороших продажах на направлении: «Спрос на Индонезию очень высокий, мы отмечаем серьезную нехватку авиабилетов не только на ближайшие даты, но и на летние месяцы. Спрос намного превосходит прошлогодние показатели, и думаю, что эта тенденция продолжится. Что касается рейсов Garuda Indonesia, то пока говорить о перспективах рано, нужно посмотреть, какие тарифы предложит перевозчик. Возможно, туристам будет интересно комбинировать отдых на Бали с экскурсионными программами». В то же время Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», не так оптимистично смотрит на сезон: «Да, продажи по Индонезии выравниваются, но говорить о всплеске интереса я бы не стал, туры по-прежнему остаются далеко не бюджетными, потому многие туристы отдают предпочтение Вьетнаму, Индии. Возможно, открытие прямого регулярного рейса между Россией и Индонезией поспособствует росту турпотока россиян, ведь в условиях отсутствия прямого перелета стоимость турпакета в эту азиатскую страну пока высока». /TOURBUS.RU

Теги: Garuda Indonesia, Индонезия, Джакарта, Бали, Выездной туризм, Морской отдых, Авиакомпании Назад к списку новостей

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