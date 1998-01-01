Новости «Россия» полетит на Бали Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с конца октября начет выполнять долгожданные регулярные прямые рейсы из Москвы на популярный у туристов индонезийский остров

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 28 октября начнет выполнять прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали, - сообщили нам в пресс-службе компании. Как следует из расписания на сайте "Аэрофлота", из Москвы (Шереметьево) рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом в 18:05 и прилетом в Денпасар на следующий день в 8:20. Обратно самолеты будут вылетать по понедельникам, четвергам и субботам в 10:05 и прилетать в Москву в 17:50. Продолжительность полета составит чуть более 12 часов. Маршрут будет обслуживать Boeing 777-300ERExtended Range (21 мест класса бизнес и 436 мест класса эконом). Таким образом, в неделю на индонезийском направлении будет доступно порядка 1400 кресел в неделю. Стоимость авиабилетов туда-обратно на текущий момент составляет около 50 тыс. руб. В авиакомпании «Россия» подтвердили возможность предоставления на перелет Москва-Денпасар-Москва групповых тарифов (от 10 человек). Кроме того, не исключено, что для раскрутки нового направления перевозчик предложит промотарифы и сезонные промотарифы. В настоящее время между Россией и Индонезией отсутствуют регулярные рейсы. Россияне, которые отправляются на остров Бали, самый популярный курорт страны, летают с пересадками в Дубае, Дохе, Абу-Даби, Сингапуре. Ранее в Ростуризме называли главным препятствием для роста турпотока в Индонезию отсутствие прямого авиасообщения. Сейчас стыковочный рейс занимает от 15 до 18 часов. При этом стоимость авиабилета составляет в среднем 55 тыс. рублей, что дороже, чем в соседние государства. Отметим, что 2017 году индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia планировала запустить рейсы между Джакартой и Москвой, однако в итоге полеты не начались. «Возобновление прямого авиасообщения вновь сделает Страну тысячи остров ближе для российских путешественников, мы с нетерпением ждем дату первого рейса, – прокомментировал нам это событие посол Республики Индонезия в России и Республике Беларусь г-н Вахид Суприяди. – Если для туристов это станет еще одной удобной альтернативой существующим полетам, то для бизнеса в этом рейсе мы видим новый потенциал, расширяющий двусторонние отношения и даже возможности экспорта тропических фруктов и морепродуктов. Полагаем, что с упрощением визового режима для граждан Индонезии перелет в Москву из Денпасара также станет еще более востребован». «Наше взаимодействие и дальнейшее сотрудничество должно принести свои плоды и позитивно отразиться на росте туристического потока по итогам этого и следующего года. Надеемся, что высокий спрос и отличные результаты станут ключевым доводом для компании «Аэрофлот» в принятии решения о продлении периода полетов, а возможно, даже для их расширения на другие направления внутри Индонезии»,– заявила в свою очередь зам. министра туризма Республики Индонезия г-жа Ниа Нисчая. Эксперты АТОР также считают, что с организацией прямых рейсов на Бали российские туристы, в том числе из регионов России, получат больше возможностей с комфортом отправиться на популярный курорт в зимнем сезоне, а туроператоры – хорошие перспективы формирования пакетных туров на базе групповой перевозки. «Во-первых, важен сам факт прямой перевозки. Индонезийский остров Бали – одно из востребованных направлений на рынке, российский турпоток на который показывает двузначную динамику. Во-вторых, сократится время в пути. Вместо 15-18 часов с пересадкой полет из Москвы займет 12 часов. В-третьих, благодаря стыковкам в Москве до балийских курортов с бОльшим удобством смогут добраться и жители регионов России. К тому же стоить учесть и бонусную программу «Аэрофлота», участниками которой являются и региональные пассажиры. Наконец, благодаря большим провозным емкостям туроператоры могут рассчитывать на привлекательные групповые тарифы», - говорит Дмитрий Горин, генеральный директор холдинга «Випсервис». Дмитрий Горин также добавляет, что с открытием из Москвы прямого рейса на индонезийском направлении усилится ценовая конкуренция среди перевозчиков, предлагающих стыковочные рейсы на Бали через аэропорты ЮВА или Ближнего Востока. «В любом случае в выигрыше окажется турист, который теперь сможет выбрать и подходящий вариант перевозки и авиатариф», - говорит г-н Горин. Еще одно обстоятельство, на которое обращают внимание эксперты, это возможность российского перевозчика «перехватить» европейский трафик на индонезийский курорт. «Остров Бали традиционно популярно у туристов из Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции. Учитывая полетные программы ГК «Аэрофлот» по этим странам и удобные стыковки в Москве можно предположить, что рейсы из Шереметьево на Бали заинтересуют и европейскую аудиторию», - говорит Дмитрий Горин. Отметим, что в минувшем году Индонезию в 2017 году посетило 110 тыс. российских туристов. В этом году Индонезия рассчитывает принять около 150 тыс. туристов из России. За первое полугодие страну посетило свыше 68 тыс. наших соотечественников, 90% из которых отдыхали на Бали. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка