Новости Полторы тысячи клиентов "Жемчужной реки" не могут вернуться из Китая Мы следим за развитием событий после отказа авиакомпании «ИрАэро» продолжать чартерные рейсы на Хайнань по заказу компании «Жемчужная река» из-за долга в $2,5 млн

Несмотря на последние оптимистичные заявления руководства туроператора «Жемчужная река» о сделке с крупным китайским инвестором и продолжении массированной чартерной компании из столицы и регионов, в минувшие выходные развивалась по самому негативному сценарию. Так, в пятницу вечером авиакомпания «ИрАэро» распостранила пресс-релиз, в котором сообщила: «В связи с образовавшейся задолженностью за фактически выполненные авиарейсы в Хайкоу и Санью, принимая во внимание систематические нарушения графика платежей и погашения задолженности туроператором "Жемчужная река", учитывая отсутствие оплаты за предстоящие авиарейсы и непокрытие депозита, с 20:00 по московскому времени 7 декабря приостанавливаем программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов "Жемчужной реки" по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва до полного погашения задолженности". Авиакомпания также сообщила, что что до закрытия банка 7 декабря ожидала поступления платежа "Жемчужной реки" согласно графику, но он так и не поступил. "Иногородние пассажиры авиарейса Челябинск – Хайкоу за 7 декабря до 12:00 8 декабря размещены авиакомпанией в гостинице г.Челябинск. Пассажиры, ожидающие вылета из Хайкоу в Челябинск, будут перевезены нами 8 декабря. По нашим предварительным оценкам, в Хайкоу сейчас находится около 1500 туристов "Жемчужной реки", — сообщает пресс-служба. Авиакомпания готова продолжить выполнение полетов "лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река". "Тем кто сейчас находится в Хайкоу и Санья, тем, кто должен или планирует в скором времени возвращаться домой, рекомендуем взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации "Турпомощь" по телефону +7 (499) 678-1203", — говорится в сообщении перевозчика. В свою очередь туроператор «Жемчужная река» заявил, что «ООО «Тревел Дизайнерс» (работает под брендом «Жемчужная река») не имеет прямого контракта с АО «ИрАэро» и является субагентом. Следовательно, он не может иметь задолженности перед авиаперевозчиком. Заказчиком рейсов является туристический оператор ООО «Эверэйт». Данная компания и сообщила нам об отмене полётной программы. Каких-либо задолженностей ООО «Тревел Дизайнерс» перед ООО «Эверэйт» нет». Туроператор заявил, что все клиенты компании, которые находятся на Хайнане, имеют обратные билеты, выписанные «ИрАэро» и в соответствии с действующим законодательством перевозчик несёт ответственность за возврат туристов. «Туроператор «Жемчужная Река» считает данную ситуацию недоразумением и надеется на скорейшее возобновление полётной программы АО «Авиакомпания ИрАэро», – сообщил туроператор. То, что авиакомпания "ИрАэро" должна будет вывезти с китайского острова Хайнань клиентов туроператора "Жемчужная река", которых она туда привезла, независимо от наличия у них обратных билетов, уверена и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, которые цитирует «Интерфакс», «законодательство обязывает туроператора выдать клиенту обратный авиабилет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Если у туристов обратные билеты есть, авиакомпания должна их вернуть домой. Если же таких билетов нет, то ей все равно придется это сделать, поскольку она не имела права везти туристов неоплаченными рейсами». При этом она подчеркнула, что поскольку туроператор не объявил об остановке деятельности, ассоциация "Турпомощь" не может заниматься проблемами его туристов. "Споры хозяйствующих субъектов не должны иметь к туристам отношения, они за свою поездку заплатили", — заключила г-жа Тюрина. Как сообщает АТОР, в субботу «ИрАэро» выполнил последний рейс из Хабаровска (с посадкой во Владивостоке) на Хайнань и вывез туристов с острова в Челябинск. Планы по вывозу остальных туристов остаются неясными. При этом по состоянию на пятницу на Хайнане находились 1,5 тыс. туристов, завезенных «ИрАэро» Между тем в субботу днем представитель пресс-службы Ростуризма поспешил успокоить ситуацию заявив, что «застрявшие на китайском острове Хайнань клиенты туроператора "Жемчужная река" смогут улететь домой во вторник, проблем с визами у них не будет» "Речь идет об одном самолете, который летает челноком. Из Владивостока он уже вылетел на Хайнань, но пока неясно время обратного вылета», - сообщили в Ростуризме. При этом находящиеся на Хайнане туристы сообщили СМИ, что у них нет информации о времени обратного вылет, а вылететь с острова самостоятельно невозможно, так как туроператор оформлял на всех своих клиентов групповую визу. Однако после этого заявления авиакомпания «ИрАэро» обратилась в СМИ «с целью опровергнуть публикуемые сведения о выполнении полетной программы для туроператора «Жемчужная река»». Перевозчик сообщил, что единственной причиной отмены рейсов в Хайкоу и Санью является наличие задолженности у туроператора «Жемчужная река». «ИрАэро» опроверг сведения о недостаточности самолетов для выполнения программы. «В настоящее время оплата от «Жемчужной реки» не поступала, договоренностей о возобновлении авиарейсов «ИрАэро» в Хайкоу и Санья не достигнуто. Информация о возобновлении полетов «ИрАэро «в Хайкоу и Санья, в том числе о возобновлении авиарейсов с 12 декабря, является недостоверной», – говорится в письме авиакомпании. Отметим что, по данным АТОР, схема юридического оформления деятельности туроператора крайне запутана. Так, согласно открытым данным, ООО «Жемчужная река» на 79% принадлежит другому юрлицу – ООО «Геркулес Трэвел». Второй совладелец – Белавина Екатерина Александровна. До 10 мая 2017 года компания принадлежала ей полностью. Она же до этой даты была гендиректором компании. Затем «Жемчужной рекой» руководила Щербинина Ирина Ефимовна, а после – Абрамян Тигран Левонович (по настоящий день). Согласно данным ЕГРЮЛ, предыдущая его деятельность была связана с ресторанным бизнесом. Само юрлицо ООО «Жемчужная река» ранее работало под наименованием ООО «Нордстар тревел». Отметим, что в реестре туроператоров нет компании с наименованием «Жемчужная река». В качестве туроператора «Жемчужная река» работает под юрлицом «Геркулес Трэвел». Ее руководитель – Александров Владимир Григорьевич. В ЕГРЮЛ указано, что совладельцем (50%) этого юрлица является само ООО «Геркулес Трэвел», а также (с конца декабря прошлого года) Которова Ольга Викторовна и Уткина Наталья Ивановна (в равных долях). «Геркулес трэвел» присутствует в реестре туроператоров. Его фингарантия – 10 млн рублей. Еще одно юрлицо «Жемчужной реки» – ООО «Тревел дизайнерс» – также застраховано на 10 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, эта компания на 100% принадлежит Белавиной Екатерине Александровне (она же – совладелец ООО «Жемчужная река»). Это единственная связь между юрлицами компании. Гендиректор ООО «Тревел дизайнерс» – Шекин Сергей Витальевич. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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