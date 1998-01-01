Новости «Жемчужная река»: Ростуризм обеспокоен, туроператор успокаивает Сегодня, после встречи с главой Ростуризма, руководство туроператора «Жемчужная река» провело большую пресс-конференцию

Как сообщает сегодня Ростуризм, в среду глава ведомства Олег Сафонов встретился с представителями туроператора "Жемчужная река". «Мероприятие было организовано Ростуризмом в связи с большим количеством поступающих от туристов в адрес ведомства обращений, вызванных отменами полетных программ «Жемчужной реки», многочисленными задержками и переносами рейсов из различных регионов России на о. Хайнань (КНР) и обратно, с отменой приобретенных у юрлиц данного туроператора туров и задержками возврата уплаченных за них туристами денежных средств», — говорится в сообщении. Как напоминает Ростуризм, резонансным событием в конце ноября 2018 года стала четырехдневная задержка рейса с острова Хайнань (Хайкоу) в Хабаровск, которым должны были возвращаться домой с отдыха туристы «Жемчужной реки». «Несмотря на то, что все они на период ожидания вылета были за счет туроператора размещены в отелях и обеспечены питанием, недостатки в системе информационного взаимодействия «Жемчужной реки» со своими клиентами вызвали серьезный негативный эффект и тревогу среди туристов», — подчёркивают в пресс-службе. Речь на встрече также шла о проблемах с реализацией полетных программ, выполнявшихся для «Жемчужной реки» авиаперевозчиками «ИКАР» (Pegas Fly, из Москвы), «Алроса» (с Дальнего Востока) и S7 (из Сибири). «Представители «Жемчужной реки» проинформировали о достигнутых договоренностях с авиакомпанией «ИрАэро», которая, по их словам, готова выполнить весь объем авиаперевозок туристов туроператора на китайском направлении», — говорится в сообщении. Туроператор, как отмечают в Ростуризме, обещает предпринять все необходимые усилия для скорейшего выполнения своих обязательств и погашения задолженности перед туристами. «Мы держим ситуацию с «Жемчужной рекой» на контроле и предпримем все необходимые меры в рамках наших полномочий для того, чтобы она нормализовалась. Сам туроператор, безусловно, должен провести серьезную «работу над ошибками», чтобы его коммерческие просчеты или проблемы во взаимоотношениях с контрагентами более не отражались негативным образом на потребителях», — цитирует пресс-служба главу ведомства. В то же время туроператор "Жемчужная река" сегодня провел в Москве пресс-конференцию, на которой изложил оптимистичный вариант развития событий. "С начала 2018 года мы отправили отдыхать на Хайнань 45 тыс. российских туристов, это на 20% больше, чем годом ранее. До конца года мы рассчитываем отправить 50 тыс. человек только на собственных прямых рейсах", — сообщил журналистам коммерческий директор "Жемчужной реки" Евгений Косинков. Он отметил, что ежедневные беспосадочные рейсы в аэропорт Хайкоу осуществлялись авиакомпаниями "ИрАэро", Pegas Fly и "Алроса" из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 15 российских городов. Отвечая на вопрос о возможных задержках и отменах рейсов в 2019 году, г-н Косинков сообщил, что сотрудничество туроператора с "ИрАэро" и компанией-посредником между Россией и Китаем Aviation Services призвано устранить сбои полетов. "Благодаря содействию Aviation Services у нас нет проблем со слотами, все необходимые разрешения получены, расписание на зимний сезон установлено. "ИрАэро" получила допуск на выполнение всех регулярных рейсов на территорию Китая и будет стабильно летать", — сказал он. Также г-н Косинков подчеркнул, что путевка на Хайнань в новом году обойдется в 25-40 тыс. рублей на человека в зависимости от сезона. «Наша компания еще весной поставила цель создать доступный круглогодичный массовый пляжный продукт. Юго-Восточная Азия для россиян все-таки дальнее направление, даже из городов Западной Сибири и Дальнего Востока время в пути составляет не менее 6 часов, а для европейской части России – не менее 9-11. Поэтому принято считать, что этот отдых дорогой. Но мы изменили эту концепцию. Снизили стоимость продукта благодаря оптимизации стоимости перевозки, оптимизировали работу по приему туристов на Хайнане. Это позволило нам снизить стоимость пакетов на 30-40% в зависимости от города вылета. Сейчас мы предлагаем отдохнуть за 25-30-40 тыс. рублей на человека в зависимости от сезона. На Новый год стоимость туров, конечно, выше, но в среднем по году мы достигли таких цифр», — сообщил топ-менеджер компании. Напомним, что ранее на этой неделе оператор сообщил о подписании соглашения с Aviation Service HK Limited, в рамках которого гонконгская компания входит в проект «Жемчужная река» на правах инвестора и контролирующего деятельность российского оператора участника. Объем инвестиций составит около 100 млн долларов. А вчера стало известно, что а/к "Алроса" отменила международные рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока в Санью, выполнявшиеся по заказу «Жемчужной реки». /TOURBUS.RU

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