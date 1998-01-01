Новости Авиакомпания «ИрАэро» начала вывоз полутора тысяч российских туристов с острова Хайнань Авиакомпания приняла решение о вывозе туристов, так как «стало ясно, что туроператор заниматься этим не намерен»

Как сообщила сегодня пресс-служба Ростуризма, «10 декабря 2018 года в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялось межведомственное совещание с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Александра Юрчика, заместителя министра экономического развития Сергея Галкина, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима, директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, а также представителей туроператора «ООО «Тревел Дизайнерс», работающего по брендом «Жемчужная река», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента – компании «Эверейт». По результатам мероприятия было подтверждено, что рейсы по возвращению домой российских туристов, отдыхающих в настоящее время на о. Хайнань (КНР) по линии «Жемчужной реки», будут выполнены авиакомпанией «ИрАэро». В настоящее время на о. Хайнань (КНР) находится 1533 туриста «Жемчужной реки», которые должны были быть перевезены рейсами «ИрАэро». Из них 368 человек не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря по причине финансовых разногласий туроператора и авиакомпании. Все они размещены в отелях и обеспечены питанием». «Авиаперевозчик «ИрАэро» подтвердил, что располагает технической возможностью для планового вывоза туристов с мест отдыха и прорабатывает оптимальный график осуществления вывозных рейсов. Федеральное агентство по туризму и ассоциация «Турпомощь» находятся в тесном взаимодействии с «ООО «Тревел Дизайнерс» и авиакомпанией «ИрАэро» и следят за соблюдением прав и законных интересов российских туристов. Вывозные рейсы для возвращения россиян, отдыхающих на о. Хайнань по линии туроператора «Жемчужная река», также осуществляются авиакомпанией «Алроса», - заключили в ведомстве. Заместитель гендиректора по общим вопросам перевозчика Сергей Крупнов, в свою очередь, сообщил «Интерфаксу», что "первые туристы вылетят из Хайкоу в Казань во вторник в 11:30 местного времени (6:30 мск), самолет за ними вылетит из Москвы в восемь вечера понедельника. Затем самолет вернется в Хайкоу и заберет пассажиров в Уфу. Дальнейшая цепочка сейчас планируется". Г-н Крупнов добавил, что во время совещания в Минтрансе РФ, которое прошло в понедельник, туроператор "Жемчужная река" подтвердил факт задолженности перед "ИрАэро". При этом туроператор не подтвердил готовность оплачивать вывоз туристов из Китая. "По этой причине авиакомпанией было принято решение вывозить туристов из Китая незамедлительно, поскольку стало ясно, что туроператор этим заниматься не намерен", — сообщил он. "Сейчас застрявших – 363 человека. Все остальные пока спокойно отдыхают, у них оплачены туры до 12, 13 и 14 декабря. Но если они вовремя не вылетят, то пострадавших туристов будет уже 1,5 тысячи. Их всех предстоит вывезти, и мы очень хотим это сделать своевременно", — заключил г-н Крупнов. Сегодня агентство "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта "Казань" Аделя Гатауллина сообщило, что "самолет авиакомпании "ИрАэро" вылетел в 8:00 мск и должен ориентировочно прибыть в 17:00 мск. На борту 373 пассажира". Между тем авиакомпания "ИрАэро" отменила вылет рейса из Уфы в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), прибытие туристов с китайского курорта отложено на сутки, сообщили сегодня в пресс-службе аэропорта Уфы. "Пассажиры из Хайкоу будут доставлены в Уфу рейсом IAE-868 12 декабря. Планируемое время прибытия в аэропорт Уфы — 16:00 (14:00 мск). Ранее согласованное время прилета — 7:00 (5:00 мск) 11 декабря", — рассказал сотрудник пресс-службы. По его словам, обратный рейс в Китай, запланированный на 12:20 (10:20 мск) 11 декабря, отменен. На отдых должны были вылететь 325 пассажиров. Согласно предварительному графику, помимо казанского рейса 11 декабря будут вывезены 279 пассажиров в Челябинск, 12 декабря рейс с 365 пассажирами вылетит в Самару, и в этот же день 265 человек планируется доставить в Санкт-Петербург. В Хабаровск 13 декабря вернутся 44 человека, а 14 декабря доставят оставшихся 360 пассажиров в Челябинск. Наш портал следит за развитием событий. / TOURBUS.RU

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