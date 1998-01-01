Новости Азербайджан в третий раз объявил об открытии в России своего турофиса Эксперты комментируют необходимость появления в нашей стране официального турофиса Азербайджана и обсуждают задачи, которые он должен выполнять

Представительство Государственного агентства по туризму (ГАТ) Азербайджана откроется в России, заявил главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана, главный советник ГАТ Флориан Зенгстшмид, - сообщает «Интерфакс». "Представительства Госагентства по туризму Азербайджана откроются в России, Индии, Германии, Саудовской Аравии, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах", — сказал г-н Зенгстшмид журналистам в кулуарах первого Национального туристического саммита. По его словам, Госагентство планирует уделить особое внимание пропаганде туристического потенциала за рубежом. Говоря о прогнозах по двукратному росту туристического потока в Азербайджан к 2023 году, он подчеркнул, что туристические ведомства хорошо понимают актуальность проблемы размещения увеличивающегося турпотока. "Мы прекрасно осознаем, что увеличение турпотока актуализирует вопрос их размещения. Усилия по решению этой проблемы предпринимаются сегодня не только в Баку, но и в регионах, где создаются гостиничные места не только для иностранцев, но и местного населения", — сказал г-н Зенгстшмид. Между тем отметим, что за последние четыре года это уже третье сообщение об открытии официального турофиса соседней страны в Москве. Так, в апреле 2014 года наш портал сообщал, что «в Москве открылся представительский офис Министерства культуры и туризма Азербайджана. Продвигать направление будет компания Profit & Profit Travel Marketing. В планах представительства на ближайший год - увеличить показатели российского турпотока как минимум в полтора раза посредством мощной рекламной кампании, которая включит в себя как рекламу на ТВ и в профильных СМИ, так и взаимодействие с туроператорами». Два года спустя «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма республики сообщил, что «24 февраля 2016 года в Москве открывается представительство министерства в России (третье после офисов, открытых в ОАЭ и Германии). В этой связи был заключен договор между Министерством культуры и туризма республики и московской компанией Tour A Vent». Как отмечалось тогда, «турофис открывается с целью пропаганды и презентации туристического потенциала Азербайджана в России. В первую очередь предполагается продвигать культурный туризм, зимний отдых, оздоровительный туризм, кулинарный туризм, охотничий туризм и др.». При этом в дальнейшем о судьбе обоих открытых турофисов не сообщалось. Комментируя нынешние планы по открытию туристического представительства Азербайджана, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», заявил нашему порталу: «Азербайджан - это направление, которое выбирают в основном самостоятельные туристы, поэтому оценить новость непросто. С точки зрения повышения узнаваемости бренда я не вижу особой необходимости в его продвижении. Туристы, которые отдыхали там через туркомпании, так и будут пользоваться их услугами, а самостоятельные туристы все необходимое найдут сами. Если власти страны хотят «понять и почувствовать» наш рынок, то эта мера оправданная. Но чтобы более глубоко оценить открытие турофиса, нужно иметь представление о намеченной маркетинговой стратегии. Если говорить о спросе на отдых в Азербайджане, то наша компания отметила на направлении прирост около 20% по отношению к прошлому году. В основном туристов интересуют экскурсионные или лечебные туры. Одним из основных факторов, мешающих повышению туристического потока, является обязательное наличие загранпаспорта для посещения Азербайджана. Но только 20-25% нашего населения имеют заграничный паспорт. Я бы порекомендовал властям страны обратить внимание на опыт соседней Армении, которая значительно повысила популярность отдыха у себя, разрешив въезд по внутренним российским паспортам». Отметим, что, согласно данным Госстата республики, Азербайджан в январе-сентябре 2018 года посетили 2,2 млн туристов из 193 стран, при этом удельный вес туристов из России составил 31,2%, Грузии – 19,8%, Турции – 10%, Ирана – 9,2%, ОАЭ – 3,3%. Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-сентябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,7% — до 813,7 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 88,9 тыс. человек (рост на 8,9%). /TOURBUS.RU

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