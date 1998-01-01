Новости Суд требует от Дмитрия Фесика выплатить 1,75 миллиарда рублей Наши эксперты комментируют решение Арбитражного суда привлечь экс-гендиректора туроператора «Южный крест» к ответственности по долгам обанкротившейся 4 года назад компании

Арбитражный суд города Москвы привлек бывшего руководителя туроператора «Южный крест трэвел» Дмитрия Фесика к субсидиарной ответственности по долгам компании (право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести) и взыскал с него 1,75 млрд рублей, говорится в определении суда. Информация размещена на сайте Агентства правовой информации (РАПСИ). Арбитраж пришел к выводу, что г-н Фесик в нарушение требований Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не представил конкурсному управляющему ООО «Южный крест трэвел» документацию о бухгалтерском учете и (или) отчетности должника на дату признания его банкротом. Ранее суд до 5 декабря 2018 года продлил конкурсное производство в отношении туроператора. Как напоминает РСТ, туроператор «Южный крест» объявил о приостановке деятельности 10 сентября 2014 года. За границей на тот момент оставались около 6 тысяч клиентов компании, большинство из них не имели обратных билетов. Кроме того, более 12 тысяч путевок были забронированы до марта 2015 года, оплачены, но не все деньги туроператором были переведены. В октябре 2014 года президент компании Андрей Кузнецов и генеральный директор Дмитрий Фесик в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) были помещены под домашний арест. Финансовая ответственность туроператора была застрахована в «РЕСО-Гарантия» на сумму 100 млн рублей. По сообщению страховщика, объем неисполненных обязательств компании «Южный крест» превысил лимит по договору страхования и в итоге страховое возмещение по каждому договору составило 20% от заявленной стоимости израсходованных туристом средств. Седьмого июня 2015 года суд признал банкротом «Южный крест трэвел». В июле 2016 года конкурсный управляющий туроператора подал заявление в арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности двух бывших руководителей должника и взыскании с них более 1,5 млрд рублей – с Дмитрия Фесика 1,09 млрд и с Татьяны Савенковой 479,3 млн. Вчера в интервью электронным СМИ Дмитрий Фесик заявил, что намерен обжаловать судебный вердикт в вышестоящих инстанциях. Он добавил, что до середины лета занимал должность исполнительного директора в новом проекте «Натали Турс» - компании New Travelers, но сейчас находится в поиске новой работы и не имеет свободных средств. Комментируя нам судебное решение, Георгий Мохов, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», заявил: «Основания для требования о выплате огромной суммы, на мой взгляд, натянуты. Во всяком случае, те, что были озвучены. Мне кажется, что обвинители просто не нашли других оснований и взяли те, что лежали на поверхности. Случай сам по себе редкий, поскольку привлечение к субсидиарной ответственности встречается редко, особенно в случае с наемными работниками, да еще в рамках обычного банкротства. Я не помню таких прецедентов. Нужно ждать решение апелляционного суда, и если оно оставит в силе решение Арбитражного суда, то нужно идти в Конституционный суд. Может, придется и до Верховного суда дойти. А вот просто отказаться исполнять судебное постановление г-н Фесик не может, оно вступает в силу автоматически». /TOURBUS.RU

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