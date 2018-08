Новости Турецкий all inclusive – снова под угрозой? Наши эксперты обсуждают, к чему могут привести призывы нового министра туризма и культуры Турции «не увлекаться массовым туризмом».

Как заявил недавно назначенный министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой, которого цитирует АТОР, количественный рост иностранного потока Турции «больше не интересен». Главная цель – рост доходов от туризма. Если сегодня вклад туристического сектора в ВВП страны составляет 4% ($35 млрд по итогам 1 кв. 2018 года), то стоит задача удвоить этот показатель до 8% ($70 млрд). Достичь этого, как считает Эрсой, можно за счет более высокодоходных туристов, которые не будут «сидеть в отелях», а будут путешествовать по стране, есть блюда местной кухни, посещать музеи и спа-комплексы. «Мы не должны увлекаться массовым туризмом. Если мы прежде ставили цель к 2023 году привлечь 50 млн туристов, то теперь стоит задача получить $50 млрд дохода», - заявил г-н Эрсой. Турция, согласно новой стратегии, нацелена на туристов, которые тратят за визит не менее $1 тыс. Россиянам до этого порога далеко - в 2017 году в среднем наш соотечественник потратил в Турции $458, хотя средний иностранный турист расходует 630 долларов. Одной из причин «прижимистости» россиян в Турции некоторые турецкие СМИ и отельеры еще в прошлом году называли систему «все включено». О необходимости «вывести туристов за пределы гостиницы» заговорили и некоторые отельеры. Так, Зафер Алкая, генеральный директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel, заявил в местной прессе, что отелям нужно «дифференцировать туристический профиль» - поскольку туристы, которые «интересуются только едой, питьем и анимацией в отелях», не помогают развиваться туризму, не создают новых рабочих мест и не стимулируют приток инвестиций. «Масла в огонь» добавило недавнее и открытое письмо Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (ТЭСК), где формат «все включено» назван «уничтожающим аутентичность Турции, местную торговлю и не дающим возможность иностранным туристам узнать турецкую кухню и другие специалитеты». ТЭСК призвала отельеров Турции отказаться от ALL, а государству - законодательно поддержать эту инициативу. Отметим, что с подобным обращением эта организация выступала и в прошлом году. При этом, как сообщал ранее АТОР, 96% российских туристов покупают туры в Турцию именно с системой питания «все включено», поскольку доступная цена отелей с аll inclusive становится определяющим фактором их выбора, особенно для семейных туристов с детьми. Комментируя эти новости, Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью компании «TUI Россия», заявила нам: «Наибольшее развитие система «все включено» получила на курортах Турции, но она не является турецким эксклюзивом, впервые она была применена французами на курортах ClubMed и cегодня предлагается отелями во всем мире. Поэтому туристы, предпочитающие отдых по концепции «все включено», смогут переориентироваться на другие страны, если Турция решит отойти от системы. А те, кого устроят «новые порядки», продолжат путешествия в эту страну». Со своей стороны, представитель пресс-службы TEZ Tour отметил в беседе с нами: «Система «все включено» хороша тем, что стоимость практически всех услуг заранее включается в путевки, что минимизирует операционные расходы отелей и упрощает работу персонала. Также система «все включено» позволяет поднимать стоимость услуг при небольших затратах. Так что это миф, что all inclusive мешает зарабатывать. Это довольно гибкий инструмент, позволяющий удержать клиентов и получить возвратных туристов благодаря широкому спектру услуг. Вместе с тем инициативы по отмене этой системы в ряде отелей вполне реальны. Туристы могут отреагировать на нововведения только покупательской способностью. Действительно, кому-то не надо 70 видов блюд и 30 видов алкоголя. Но им нравится месторасположение отеля, его инфраструктура, отношение персонала, номерной фонд. И он голосует рублем именно за эти свои предпочтения». Наконец, Сергей Толчин, исполнительный директор туроператора «Интурист», считает, что «данная система сейчас является одним из основных конкурентных преимуществ для отелей Турции, что обеспечивает высокий трафик и популярность ее курортов. Там сейчас уже действует несколько десятков различных систем питания, которые можно отнести к ALL, но фактически каждый отель имеет свою систему, описание которой доступно при бронировании отеля. Поэтому предугадать реакцию клиентов на новшества сложно. Все зависит от того, какие это будут изменения. Туристы едут туда, где им комфортнее». /TOURBUS.RU

