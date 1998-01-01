Новости Горячие новости Новым министром туризма Турции стал владелец Maxx Royal/ МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Никарагуа/ На Камчатке предпринимательница обманула почти 50 авиапассажиров

Новым министром туризма Турции стал владелец Maxx Royal Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил состав нового правительства, - сообщают мировые СМИ. Так, стало известно, что новым министром туризма и культуры Турции стал Мехмет Эрсой. Как сообщается, Мехмет Эрсой хорошо известен в туристических кругах. В 1991 году он совместно с братом Муратом Эрсой основал туристическую компанию Etstur. Сегодня Etstur является лидирующим туроператором Турции с долей 60% в общем объеме продаж десяти ведущих туркомпаний страны. Мехмет Эрсой также является владельцем и председателем правления сети пятизвездочных отелей Voyage Hotels, а также сети отелей категории 5*+ Maxx Royal Resorts. Его брат в свою очередь является председателем совета директоров авиакомпании Atlas Global. МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Никарагуа Россиянам следует временно воздержаться от поездок в Никарагуа из-за антиправительственных выступлений в этой стране, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ. "Никарагуа – антиправительственные выступления, столкновения с полицией, блокировка дорог и рост преступности. 13 июля планируется общенациональная забастовка. Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Никарагуа", — говорится в Twitter ДСКЦ. В ведомстве также отметили, что из-за сложной социально-политической обстановки расписание рейсов авиакомпании COPA Airlines из Панамы в столицу Никарагуа Манагуа изменено. Республика Никарагуа — государство в Центральной Америке, расположено между Коста-Рикой (на юге) и Гондурасом (на севере). На Камчатке предпринимательница обманула почти 50 авиапассажиров Расследование уголовного дела по факту мошенничества с авиабилетами, в результате которого пострадали около 50 человек, завершено на Камчатке, сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СКР по Камчатскому краю. По ее данным, 40-летней предпринимательнице из Вилючинска предъявлено обвинение в мошенничестве, в присвоении и в растрате денег, уплаченных местными жителями за авиабилеты ( ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ). Как поясняет пресс-служба, предпринимательница осуществляла в городе Вилючинске в Центре путешествий и туризма "Меридиан" субагентскую деятельность по продаже авиабилетов. С октября 2016 года по июль 2017 года без ведома граждан производила возврат приобретенных ими ранее у неё авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на лето 2017 года. Для этого предпринимательница использовала доступ к системам бронирования, предоставленный ей авиаагентом — калининградской фирмой ООО "АВС "Северо-Запад". Махинации с билетами она совершала, чтобы уменьшить имевшуюся у нее кредиторскую задолженность перед авиаагентом. "При приближении дат вылета по незаконно возвращенным ею авиабилетам, она оформляла части обманутых граждан без их ведома новые авиабилеты, но, как правило, в одну сторону. Это вело к увеличению её кредиторской задолженности перед агентом и вынуждало совершать аналогичные действия для погашения копившейся задолженности", — говорится в сообщении. Таким образом, от ее действий пострадали 46 граждан на общую сумму свыше 3,3 млн рублей, которые "не смогли вылететь в отпуск либо вернуться из него на территорию Камчатского края". Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в местный суд. /TOURBUS.RU



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