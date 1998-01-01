Новости Для спасения «Натали Турс» Владимиру Воробьеву нужно 800 миллионов Стали известны подробности вчерашнего совещания в Ростуризме, обсуждавшего дальнейшую судьбу туроператора «Натали Турс»

Как сообщили нам в пресс-службах ассоциации «Турпомощь» и Ростуризма, вчера в Федеральном агентстве по туризму состоялось рабочее совещание, в котором приняли участие руководитель Ростуризма Олег Сафонов, представители Государственной думы РФ, Министерства культуры РФ, Роспотребнадзора, Центробанка России, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, ассоциации «Турпомощь», страховой компании «Ингосстрах» и компании «Натали Турс». Сообщается, что "целью совещания было получить от руководства «Натали Турс» разъяснения, что сделано группой компаний для того, чтобы возместить ущерб, понесенный туристами из-за аннулирования ее туров, что предполагается сделать в ближайшей перспективе для того, чтобы полностью закрыть этот вопрос, и на основании полученной информации с участием всех заинтересованных сторон наметить план дальнейших действий".

Глава Ростуризма напомнил, что со 2 июля 2018 года компании, работающие под брендом «Натали Турс», сообщили об отмене чартерной программы и аннуляции всех оплаченных туристами заявок с 4 июля по 30 сентября 2018 года. При этом Олег Сафонов подчеркнул, что страховой случай пока не наступил, так как компания не объявила себя банкротом. В своем выступлении руководитель «Натали Турс» Владимир Воробьёв подтвердил, что компанией уже получено около 12 тыс. претензий от туристов-клиентов компании и «идёт работа по определению их правового статуса». Он также утверждал, что в период со 2 июля 2018 года по настоящий момент компания «продолжает исполнять обязательства перед клиентами, в частности, выдаются авиабилеты, оплаченные ранее, осуществляется визовая поддержка». Также, по его словам, были произведены выплаты денежных средств по ранее оплаченным 20 договорам. При этом Владимир Воробьёв подчеркнул: «Для того чтобы компания смогла достойно вернуться на рынок уже в октябре текущего года и возобновить продажи в рамках туроператорской деятельности, сегодня руководство компании планирует привлечь инвестиции в размере 700-800 млн рублей». Он также «выразил обеспокоенность негативным информационным фоном, который сопровождает развитие ситуации и ставит под угрозу возможность финансового кредитования компании». Как уточняет пресс-служба Ростуризма, глава "Натали Турс" Владимир Воробьев предоставил на совещании информацию, что общее число клиентов, перед которыми группой компаний не были исполнены в полном объеме обязательства, составляет 30,2 тыс. человек, а совокупный объем выплаченных возмещений составляет около 3,5 млн рублей – чуть больше 0,2% от совокупных обязательств юрлиц "Натали Турс" (они составляют 1,5 млрд рублей). "Мы видим, что за более чем два месяца с момента аннулирования туров руководство "Натали Турс" не предприняло действенных мер, чтобы возместить клиентам понесенные убытки. Входящие в группу компаний юрлица фактически не занимаются туроператорской деятельностью и, соответственно, не имеют выручки. Из порядка 300 человек персонала у них осталось не более 10%", — cделал вывод глава Ростуризма. По итогам совещания было принято решение «в ближайшее время провести обработку всех имеющихся претензий с целью получения точной информации по количеству туристов, которые приобрели пакетные туры у туроператоров, работающих под брендом «Натали Турс», и не успели ими воспользоваться, а также данные о том, кому и в каком объёме был осуществлён возврат средств по турам или частичная компенсация за оплаченные ранее авиабилеты или иные услуги». Кроме того, глава Ростуризма подтвердил готовность ведомства «оказать содействие в организации встречи с потенциальными инвесторами на площадке Федерального агентства по туризму с целью выполнения «Натали Турс» всех обязательств перед клиентами». Напомним, что в основном компания реализовывала туры от имени ООО «Панорама Тур», чья финансовая ответственность застрахована на 50 млн рублей. По данным Российского союза туриндустрии, по каждому несостоявшемуся туру этого юрлица выплаты не превысят 4,5 тыс. рублей. В то же время на минувшей неделе на сайте оператора появилась информация о том, что «компания «Натали Турс» приостановила свою операционную деятельность». Впрочем, через несколько часов эта запись была удалена, а Владимир Воробьев объяснил ее появление «технической ошибкой». /TOURBUS.RU

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