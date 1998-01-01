Новости «Натали Турс» сообщает об отмене с сегодняшнего дня всех чартерных программ По словам руководства компании, отмена чартеров произошла в связи с «низкими финансовыми показателями»

В пятницу около 20:00 туроператор «Натали Турс» сообщил о «корректировке» чартерной программы. По информации АТОР, агентства получили сообщение туроператора, в котором сообщается, что с субботы 30 июня отменяются чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Также оператор кратко сообщает, что отмена чартерных программ произошла в связи с их низкими финансовыми показателями. «Натали» также сообщает, что программы на базе регулярной перевозки будут выполняться в обычном режиме. «Натали Турс» обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки. Возврат денежных средств, согласно тексту сообщения, будет осуществляться в соответствие с действующим законодательством. «Сроков возврата в законе не прописано. Срок ответа на письменное заявление, согласно закону «О защите прав потребителей», составляет 10 дней. В документе не указано, идет ли речь о рабочих или календарных днях. Поэтому допустимо рассматривать срок около 14 календарных дней», - комментирует руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. «Чартеры составляют на данный момент порядка 30%, скорее 20%» от общего числа программ «Натали Турс», сообщил РБК президент туроператора Владимир Воробьев. Он отметил, что компания продолжает работу и сотрудничает с более чем 50 отельерами, в этой ситуации они «ведут себя по-разному», отметил г-н Воробьев. При этом от своих обязательств по вывозу туристов, которые сейчас находятся за рубежом, «Натали турс» не отказывается. Вывозные рейсы должны завершиться к концу следующей недели, после этого программы будут свернуты



«Думаю, что оператор проводит оптимизацию финансовых показателей. Как следует из заявления, туроператор готов осуществлять возврат денежных средств клиентам, правда смущает фраза о том, что этот возврат «будет осуществляется в соответствии с действующим законодательством». Эту фразу можно трактовать двояко. Но есть надежда, что «Натали Турс» сумеет удержать ситуацию под контролем», - отмечает Виктор Акулинин, генеральный директор регионального представительства компании «БММТ Спутник», которого цитирует АТОР. В свою очередь интервью электроным СМИ глава Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил: «Мы находимся в контакте с Владимиром Воробьёвым, офисы компании работают. В сложившейся ситуации решение о сокращении чартерных программ представляется единственно правильным, чтобы не усугублять проблему. Мы получили заверения от туроператора, что все туристы, находящиеся на отдыхе, спокойно проведут свои отпуска и вернутся на родину в срок, билеты у всех есть. Если даже в отелях возникнут случаи отказов туристам, компания оперативно их решит. Что же касается взаимоотношений «Натали Турс» с агентами в отношении тех клиентов, которые ещё не уехали, в ближайшее время вся информация будет собираться, анализироваться. Я уверен, что руководство туроператора заинтересовано в нахождении оптимальных вариантов решения, чтобы сохранить доверие своих партнёров». Напомним, что первые сведения о проблемах у «Натали» появились в минувший понедельник, когда выяснилось, что туристы "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. В отелях им сообщили, что их номера не оплачены и потребовали заплатить повторно, что туристам и пришлось сделать. Как пояснили позднее нашему порталу в пресс-службе туроператора, «проблемы носили единичный характер, всем туристам, которые заплатили свои деньги в отели, средства возвращены». После этого в минувший четверг пресс-службе Ростуризма сообщила, что, президент группы компаний "Натали Турс" Владимир Воробьев в ходе личной встречи заверил главу ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко в финансовой устойчивости своей компании и ее готовности исполнять обязательства перед туристами. Как сообщил в ходе встречи г-н Воробьев, две турфирмы, входящие в группу компаний, только что переподтвердили финансовые гарантии обеспечения своей деятельности по реализации туристского продукта в СК "Ингосстрах". "Одна из компаний продлила соответствующий договор со страховщиком в июне этого года. Второй страховой договор вступает в силу в августе 2018 года. Срок действия новых договоров – 1 год с момента подписания. В обоих случаях страховое покрытие составляет 50 млн рублей. Соответствующие документы были представлены в дирекцию ассоциации "Турпомощь", — сообщила пресс-служба Ростуризм. /TOURBUS.RU

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