Новости «Интрэвел Столешники»: развитие событий За рубежом остаются 473 туриста «Интрэвела»/ Общее число неоплаченных туров – около тысячи/ Получение туристами компенсации может осложнить то, что «Интрэвел Столешники» был лишь «центром бронирования»

Как информирует «Турпомощь», вчера состоялось заседание наблюдательного совета ассоциации под председательством главы Ростуризма Олега Сафонова с участием российских туроператоров, представителей компании «Интрэвел Столешники», а также страховых компаний, в которых застрахована гражданская ответственность туроператора. «По информации туроператора, за пределами России по состоянию на 23 июля находятся 473 человека, у каждого из них есть обратные билеты и оплачено проживание», — сообщили в ведомстве. В «Турпомощи» отметили, что в общей сложности туристы приобрели около 900 турпутевок, которыми не смогли воспользоваться из-за неисполнения туроператором обязательств по договорам о реализации турпродукта. «Представители страховых компаний подтвердили, что выплаты будут производиться из единого специально созданного штаба, в котором будут агрегированы заявления в адрес трех страховых компаний туроператора», — уточнили в ведомстве. В ходе заседания было принято решение исключить «Интрэвел Столешники» из членов «Турпомощи» на основании официального заявления туроператора. Участники также договорились в случае необходимости произвести комплекс действий по экстренному возврату туристов из-за рубежа с использованием механизмов выплат из фонда персональной ответственности туроператора. В свою очередь АТОР сообщает, что Евгениий Юрьев также сообщил, что «порядка 900 туристов точно обратятся в страховые компании» в связи с несостоявшимися турами. Точное их число будет ясно после завершения составления реестра для страховых компаний. Гендиректор приостановившей свою деятельность компании также уточнил, что большинство проданных туров, которые не состоятся, также подразумевают отдых в Турции, Тунисе и на Кипре, основная масса бронирований – по октябрь включительно, на ноябрь были единичные бронирования. Евгений Юрьев подтвердил, что компания практически не продавала своих туров, реализуя продукт других туроператоров как центр бронирования, хотя в договорах, по его словам, у туристов везде фигурировал туроператор «Интрэвел Столешники». Количество туроператоров, продукт которых продавала «Интрэвел Столешники» было невелико – большинство игроков приняли превентивные меры сразу банкротства Polar Tour, а некоторые крупные туроператоры «отключили» «Интрэвел» от своих систем бронирования еще в 2012 году. В целом, по оценкам туроператоров, которые взаимодействовали с «Интревел Столешники» в рамках субагентских договоров, общее число неоплаченных туров может составить порядка тысячи, что в целом не сильно расходится с данными самой компании и «Турпомощи». Эти данные, впрочем, могут корректироваться – компании сейчас уточняют статусы бронирований от «Интрэвел Столешники». Как сообщает АТОР, по предварительным оценкам, суммы страхового покрытия теоретически должно хватить указанному выше числу туристов. Напомним, что ответственность «Интрэвел Столешники» была застрахована в в трех компаниях в общей сложности на 50 млн рублей – в СО «Якорь» (20 млн рублей), «Армеец (20 млн рублей) и «Экип» (10 млн рублей). В самой компании к этому списку добавляют и СК «Инвестстрах», однако у этой компании была отозвана лицензия. Формально отзыв лицензии у страховщика формально не освобождает его от необходимости исполнять обязательства по ранее заключенным договорам, но денег у этой компании нет и она выплаты не производит, поэтому брать ее в расчет не стоит. По данным онлайн-агрегаторов и онлайн-систем бронирования, «Интрэвел Столешники» демпинговал в высокий сезон, часто продавая туры других туроператоров по цене ниже закупочной. Тем не менее, если даже средняя сумма на одного j туриста составила $600, и на тысячу "обманутых" туристов общая сумма выплат должна составить порядка 38,5 млн рублей, что покрывается существующими гарантиями и без учета «Инвестстраха». Тем не менее, есть один нюанс, который может осложнить туристам «Интрэвел Столешники» получение выплат по несостоявшися турам. Несмотря на то, в ее договорах с туристами (со слов генерального директора компании) стоит именно туроператор «Интрэвел Столешники», компания не формировала собственный турпродукт по проданным турам. В этой ситуации страховщики «Интрэвел Столешники» могут повести себя по-разному, говорит Надежда Ефремова, глава Правовой службы АТОР. «Если в договорах с туристами компания ставила одной из сторон себя, то есть туроператора с действующими фингарантиями, то выплаты, скорее всего, состоятся. Но страховая будет досконально разбираться и с документами туристов и с оператором – чтобы выяснить как именно формировался тур. Есть небольшой шанс, что в выплатах могут отказать на том основании, что компания не продавала свой турпродукт - на рынке мы видели разные практики в этом случае», - комментирует г-жа Ефремова. /TOURBUS.RU

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