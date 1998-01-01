От прекращения деятельности Polar Tour могли пострадать до 20 тысяч туристов и пятьсот агентств

Число агентств, сотрудничавших с объявившей об остановке деятельности компанией Polar Tour, составляет около пятисот, количество пострадавших туристов может достигать 20 тысяч, а общая сумма ущерба – 200 млн, сообщила сегодня «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, «Нам только сейчас становится понятен истинный масштаб произошедшего. И он поражает – и финансовыми потерями компаний, и глубиной правовой неграмотности на розничном рынке. По экспертным оценкам, количество пострадавших агентств достигает 500, а туристов, которые купили у них туры, 20 тысяч. Всего, как предполагается, было забронировано туров на 200 млн рублей. Точных данных пока ни у кого нет. Кто-то считает, что 20 тысяч туристов – это перебор, а кто-то, напротив, что эта цифра более чем реальна".

Эксперт утверждает, что только у одного из туроператоров, причем не так уж активно сотрудничавшего с Polar Tour, по данным на 18 июня от пострадавших агентств была принята 281 заявка. Из них оказались оплачены 23 – на 70 человек, а неоплаченных 258 – на 707 человек. "И это только один туроператор. Сейчас эти цифры растут, как снежный ком, и речь не только о ближайших датах: глубина бронирований через Polar у многих турагентов достигает конца текущего года", — подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Теперь неоплаченные заявки туроператор вынужден аннулировать либо агентство должно заново их оплатить. "Агентства называют суммы потерь от нескольких десятков тысяч до 16 млн рублей. Для многих это настоящая катастрофа. Некоторые уже потратили свои личные средства, чтобы повторно оплатить туры с вылетами в ближайшие даты. Одни берут кредиты, за которые несколько лет будут расплачиваться своим заработком, другие продают автомобили. До квартир дело пока не дошло, но многие находятся в состоянии полного отчаяния.

Понятно, что большинство пострадавших – женщины, у которых семьи, дети. И это не может не вызывать сочувствия", — добавила г-жа Тюрина.

Она подчеркнула, что большинство из пострадавших агентств работали с нарушениями законодательства, и именно поэтому сейчас у них нет многих необходимых документов, в том числе об оплате туров. Так, по словам эксперта, деньги зачастую перечислялись на личные карты сотрудников Polar Tour.

Напомним, что на днях постадавшие турагентства создали инициативную группу, которую возглавил гендиректор турагентства "Велтра" Сурен Джулакян. По его словам, "Изначально была создана группа в WhatsApp, где пострадавшие турагенты делились информацией и пытались найти выход из сложившейся ситуации. Обратились к туроператорам – я был среди тех, кто вел переговоры с Anex Tour. Мы ждем от туроператоров реальной помощи, поскольку считаем, что несправедливо оставлять решение данного вопроса турагентствам. Это системная проблема, и часть ответственности лежит на всех".

"Мы выбрали выберем юристов, которые будут представлять наши интересы. Есть серьезные подозрения, что некоторые туроператоры намерено скрыли информацию по оплаченным заявкам с целью присвоения денег. Мы собрали достаточно весомую доказательную базу", — добавил он.

Также стало известно, что пострадавшие агентства направили письмо на имя вице-премьера Ольги Голодец, курирующего в правительстве туротрасль, поскольку Ростуризм фактически самоустранился от решения этой проблемы.

В сво очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», в беседе с нашим корреспондентом отметил, что сомневается, что «в данной ситуации г-жа Голодец сможет каким-то образом повлиять на решение данного вопроса. Ужасно, что такое множество компаний находится на грани банкротства, но здесь уже вряд ли можно помочь.

Нам остается только одно – помнить, что нельзя покупать у перекупщика продукт по цене ниже, чем у туроператора. Только так мы сможем обезопасить себя от тяжелых последствий».

/TOURBUS.RU