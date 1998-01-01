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Владимир Воробьев заверил «Турпомощь» в финансовой стабильности «Натали Турс»

Стали известны подробности встречи президента группы компаний «Натали Турс» и главы ассоциации «Турпомощь»

Как сообщили сегодня в пресс-службе Ростуризма, президент группы компаний "Натали Турс" Владимир Воробьев в ходе личной встречи заверил главу ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко в финансовой устойчивости своей компании и ее готовности исполнять обязательства перед туристами.

"В связи с поступавшими в течение нескольких дней обращениями относительно деятельности "Натали Турс, ассоциация "Турпомощь" организовала рабочую встречу с руководством туроператора", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, г-н Осауленко обсудил с г-ном Воробьевым вопросы финансовой устойчивости и операционной деятельности группы компаний.

"Владимир Воробьев заверил, что "Натали Турс" в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме.

Он подчеркнул, что те замечания, которые были сделаны в последние дни в отношении компаний, работающих под брендом, учтены руководством, приняты меры по недопущению возникновения проблемных ситуаций в будущем", — уточнили в пресс-службе.

Как сообщил в ходе встречи г-н Воробьев, две турфирмы, входящие в группу компаний, только что переподтвердили финансовые гарантии обеспечения своей деятельности по реализации туристского продукта в СК "Ингосстрах".

"Одна из компаний продлила соответствующий договор со страховщиком в июне этого года. Второй страховой договор вступает в силу в августе 2018 года. Срок действия новых договоров – 1 год с момента подписания. В обоих случаях страховое покрытие составляет 50 млн рублей. Соответствующие документы были представлены в дирекцию ассоциации "Турпомощь", — сообщает пресс-служба Ростуризма.

Напомним, что в понедельник появились сообщения, что туристы "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. В отелях им сообщили, что их номера не оплачены и потребовали заплатить повторно, что туристам и пришлось сделать.

Как пояснили позднее нашему порталу в пресс-службе туроператора, «проблемы носили единичный характер, всем туристам, которые заплатили свои деньги в отели, средства возвращены».

/TOURBUS.RU