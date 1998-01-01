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«Натали Турс»: «Проблемы с заселением туристов носили единичный характер»

Пресс-служба туроператора прокомментировала сегодня нашему порталу информацию о незаселении туристов в ряд китайских и турецких гостиниц

Проблемы с заселением туристов «Натали Турс» зафиксированы в последние дни в Турции и Китае, - сообщил сегодня АТОР со ссылкой на собственную информацию.

При этом во всех случаях проблема решалась, но с повторной оплатой проживания туристами.

Так, в пятницу, 22 июня, в АТОР обратились туристы, которые приехали на Хайнань по линии туроператора «Натали Турс». Туристы прибыли в Китай 21 июня, заселились в отель. Однако через несколько часов представитель отеля сообщил им, что номер не оплачен.

По словам туриста, им был выставлен счет, превышающий изначальную стоимость услуги в рамках пакетного тура, который был ими приобретен. Информацию о том, что размещение не было оплачено, подтвердил туристам представитель принимающей компании.

Это не единственный факт незаселения туристов «Натали Турс», произошедший за последнюю неделю. Так, 16 июня туристы не смогли заселиться в турецкий отель Sural 5*. Причина незаселения – неоплата проживания со стороны туроператора. Вместо забронированного отеля туристов заселили в уступающий по качеству отель Hedef Resort & SPA 5* и потребовали доплату, т.к. этот отель также не был оплачен оператором.

В понедельник, 18 июня, туроператор вернул туристам средства, оплаченные за проживание в отеле, а днем позднее переселил их в другой отель.

Также 16 июня туристы столкнулись с незаселением в отель Bellis Deluxe Hotel (Турция). Туристам было предложено оплатить $1200 в качестве депозита. Средства были возвращены туристам также в понедельник, 18 июня.

Президент «Натали Турс» Владимир Воробьев сообщил АТОРу, что причиной незаселения в Турции стал Рамадан. «Банки были закрыты накануне - четверг, пятница (14-15.06). Платежи поступали с задержкой», - говорит г-н Воробьев.

«Если отель не оплачен, действует стандартная процедура - служба 7/24 оплачивает картой, дальше разбираемся с принимающей стороной», - пояснил глава «Натали Турс».

В то же время в сегодняшнем интервью "Интерфаксу" г-н Воробьев заявил: «У нас регулярно отправляется на отдых 2-3,5 тыс. туристов, в различные отели. Мы каждый день готовы разруливать проблемные ситуации с нашими клиентами. В данной ситуации путешественники оказались более нервными, хотя им просто надо было позвонить в службу 7/24, которая в режиме нон-стоп решает проблемы туристов на курортах».

Сегодня же пресс-служба «Натали Турс» сообщила нашему порталу «о решении всех вопросов, связанных с проблемным заселением нескольких семей туристов в Турции и Китае».

Как рассказали в компании, «проблемы носили единичный характер, всем туристам, которые заплатили свои деньги в отели, средства уже возвращены, несколько человек получат возврат сегодня до конца рабочего дня».

«Компания “Натали Турс” приносит свои искренние извинения за доставленные неудобства тем агентствам и туристам, кого данная ситуация коснулась», - заключили в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU