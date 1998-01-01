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Грузовик врезался в толпу пешеходов на главной туристической улице Стокгольма

Не менее трех человек погибли сегодня в результате вероятного теракта в центре шведской столицы

В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей у торгового центра на главной пешеходной улице города Дроттнинггатан, сегодня днем, сообщает местное издание Aftonbladet. Полиция получила сообщение об инциденте в 14.53 по местному времени.

Reuters уточняет со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции, что в результате происшествия погибли три человека.

Жертв может быть больше, сообщил корреспондент радиостанции Sverige Radio. "Я видел как минимум троих погибших, но их может быть и больше. Здесь полный бардак", - сказал он.

Корреспондент Aftonbladet сообщает с места событий, что два человека лежат на земле, на месте происшествия работает полиция, прилегающие к торговому центру улицы перекрыты. Офицеры просят людей, чтобы они не приближались к месту событий, предупреждая об опасности террористического акта.

По неподтвержденным данным, правоохранители получили сообщения о выстрелах в районе инцидента.

Ростуризм не располагает информацией о том, есть ли россияне среди погибших или пострадавших в результате наезда грузовика на людей в Стокгольме, сообщила "Интерфаксу" начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева. "Пока точной информации о том, пострадали ли россияне, нет. Мы находимся на связи с МИД и посольством, выясняем информацию", — заявила она.

Напомним, что минувшим летом 84 человека погибли и и около двухсот (в том числе 54 ребенка) были ранены в результате крупного теракта, произошедшего в прошлом году на Лазурном берегу.

Тогда на Английской набережной в Ницце большой грузовик на полном ходу врезался в толпу горожан, собравшихся 15 июля на торжества, посвященные главному национальному празднику Франции — Дню взятия Бастилии.

Среди погибших было много туристов, в том числе гражданка России, студентка 4-го курса факультета менеджмента столичного Финансового университета Виктория Савченко.

Накануне Рождества подобная трагедия повторилась в центре Берлина. Вечером 19 декабря прошлого года тяжелый грузовик с металлическими болванками врезался в посетителей рождественской ярмарки Breitscheidplatz возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще 48 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Террорист, совершивший это преступление, был через несколько дней ликвидирован в Италии.

/TOURBUS.RU



